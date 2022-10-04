Болгарський перець – джерело корисних речовин і вітамінів. У його складі можна знайти бета-каротин, рибофлавін, фолієву та аскорбінову кислоти.

Традиційно, збирання врожаю солодкого перцю припадає на серпень. Але взимку теж хочеться отримувати достатню кількість корисних елементів та вітамінів. Тому деякі господині заморожують болгарські перці.

Мало хто знає, але більша частина вітамінів руйнується при термічній обробці чи неправильній заморозці, тому перці рекомендують їсти сирими.

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Чи можна заморожувати перці на зиму та як робити це правильно, аби зберегти корисні елементи – дивіться в нашому матеріалі.

Правила заморозки перців

Хоч перець рекомендують споживати сирим, все ж заморожувати його можна. Головне дотримуватись кількох правил.

Температура

Найкраще заморожувати перці при температурі від -19°C до -32°C. Саме таке середовище дозволяє зберегти усі корисні властивості овочу.

Спосіб заморозки

Аби овоч зберігав у собі корисні елементи, заморожувати його потрібно у кілька етапів:

Спочатку потрібно підготувати перці – їх варто помити, висушити та почистити (зрізати корінець та вийняти насіння). Перший етап заморозки триває дві-три доби – підготовлені перці викладають у пластикову тацю. Дно таці потрібно застелити бавовняною тканиною. У тацю можна викладати як порізані, так і цілі перці (залежить від страв, які ви готуватимете взимку). Піднос з перцями накривають шматочком тканини та ставлять у морозилку. Через два-три дні овочі можна фасувати по цілим пакетам, якщо вони будуть з дірками, перець втратить свою початкову форму та корисні елементи.

Інші способи заморозки

Цілі перці

Такий спосіб підійде для приготування фаршированих перців:

Ретельно помийте та насухо витріть перці. Зріжте корінець та дістаньте насіння. Кожну перчинку слід замотати у пакетик (аби вони не злиплися). Складіть перчини одна в одну. У вас має вийти пірамідка. Одна така конструкція має містити п’ять-шість перчин. Кожну пірамідку складіть в окремий пакет та випустіть усе повітря. Закиньте перці в морозилку.

Кубиками чи соломкою

Такі перці можна додавати у супи, рагу чи тушковану картоплю.

Насамперед перець необхідно помити, почистити, висушити та розрізати на дві половинки. Кожну з них поріжте на кубики чи соломку. Помістіть шматочки перців у пакетик та відправте у морозильну камеру. Через 2-3 години дістаньте та потрусіть пакет, аби перці не злипалися.

Фарширований перець

Ви можете заморозити вже готову страву. Такий напівфабрикат доволі легко готується. Вам знадобиться:

болгарський перець – 1 кг;

фарш – 1 кг;

морква – 1 шт;

цибуля – 2 шт;

рис – 150 гр;

спеції та зелень – за смаком.

Спочатку відваріть та посоліть рис. Він має бути напівготовим. Далі почистіть та поріжте цибулю, а моркву натріть на тертці.

Цибулю разом з морквою обсмажте на невеликому вогні до утворення скоринки. З’єднайте рис, фарш, моркву та цибулю. Усе ретельно перемішайте та додайте спеції.

Паралельно помийте, почистіть та висушіть болгарські перці. Начиніть фаршем кожну перчину.

Готовий перець викладіть на рівну пластикову тацю, засуньте у морозилку на кілька днів. Коли фарширований перець замерзне, розфасуйте його по пакетах та відправте назад у морозилку.