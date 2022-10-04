Болгарский перец — кладезь полезных веществ и витаминов. В его составе можно найти бета-каротин, рибофлавин, фолиевую и аскорбиновую кислоты.

Традиционно, урожай перцев собирают в августе. Но зимой тоже хочется получать достаточное количество полезных элементов и витаминов. Поэтому некоторые хозяйки замораживают болгарские перцы.

Мало кто знает, но большая часть витаминов в овоще разрушаются при термической обработке или неправильной заморозке, поэтому перцы рекомендуют есть сырыми.

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Можно ли замораживать перцы на зиму и как делать это правильно, чтобы сохранить полезные элементы — смотрите в нашем материале.

Правила заморозки перцев

Хоть перец рекомендуют потреблять сырым, все же замораживать его можно. Главное соблюдать несколько правил.

Температура

Лучше всего замораживать перцы при температуре от -19°C до -32°C. Именно такая среда позволяет сохранить все полезные свойства овоща.

При такой температуре перцы будут пригодными к потреблению и будут сохранять витамины в течение всей зимы.

Способ заморозки

Чтобы овощ хранил в себе все полезные элементы, замораживать его нужно в несколько этапов:

Сначала нужно подготовить перцы — их стоит помыть, высушить и почистить (срезать корешок и вынуть семена). Первый этап заморозки длится двое-трое суток — подготовленные перцы выкладывают в пластиковый поднос. Дно подноса нужно застелить хлопчатобумажной тканью. В поднос можно выкладывать как порезанные, так и целые перцы (зависит от блюд, которые вы будете готовить зимой). Поднос с перцами накрывают кусочком ткани и ставят в морозилку. Через два-три дня овощи можно фасовать по целым пакетам, если они будут с дырками, перец потеряет свою первоначальную форму и полезные элементы.

Другие способы заморозки

Целые перцы

Такой способ подойдет для приготовления фаршированных перцев:

Тщательно помойте и насухо вытрите перцы. Срежьте корешок и достаньте семена. Каждую перчинку следует замотать в пакетик (чтобы они не слиплись). Сложите перцы друг в друга. У вас должна получиться пирамидка. Одна такая конструкция должна содержать пять-шесть перчин. Каждую пирамидку сложите в отдельный пакет и выпустите весь воздух. Закиньте перцы в морозилку.

Кубиками или соломкой

Такие перцы можно добавлять в супы, рагу или тушеную картошку.

Первым делом перец необходимо помыть, почистить, высушить и разрезать на две половинки. Каждую из них порежьте на кубики или соломку. Поместите кусочки перцев в пакетик и отправьте в морозильную камеру. Через 2-3 ч достаньте и потрусите пакет, чтобы перцы не слипались. Засуньте перец назад.

Фаршированный перец

Вы можете заморозить уже готовое блюдо. Такой полуфабрикат довольно легко готовится. Вам понадобится:

болгарский перец — 1 кг;

фарш — 1 кг;

морковь — 1 шт;

лук — 2 шт;

рис — 150 гр;

специи и зелень — по вкусу.

Сначала отварите и посолите рис. Он должен быть полуготовый. Далее почистите и порежьте лук, а морковь натрите на терке.

Лук вместе с морковью обжарьте на небольшом огне до образования корочки. Соедините рис, фарш, морковь и лук. Все тщательно перемешайте и добавьте специи.

Параллельно помойте, почистите и высушите болгарские перцы. Начините фаршем каждую перчину.

Готовый перец выложите на ровный пластиковый поднос, засуньте в морозилку на пару дней. Когда фаршированный перец замерзнет, расфасуйте его по пакетам и отправьте в морозилку.