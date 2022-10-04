Болгарский перец — кладезь полезных веществ и витаминов. В его составе можно найти бета-каротин, рибофлавин, фолиевую и аскорбиновую кислоты.
Традиционно, урожай перцев собирают в августе. Но зимой тоже хочется получать достаточное количество полезных элементов и витаминов. Поэтому некоторые хозяйки замораживают болгарские перцы.
Мало кто знает, но большая часть витаминов в овоще разрушаются при термической обработке или неправильной заморозке, поэтому перцы рекомендуют есть сырыми.
Можно ли замораживать перцы на зиму и как делать это правильно, чтобы сохранить полезные элементы — смотрите в нашем материале.
Правила заморозки перцев
Хоть перец рекомендуют потреблять сырым, все же замораживать его можно. Главное соблюдать несколько правил.
Температура
Лучше всего замораживать перцы при температуре от -19°C до -32°C. Именно такая среда позволяет сохранить все полезные свойства овоща.
При такой температуре перцы будут пригодными к потреблению и будут сохранять витамины в течение всей зимы.
Способ заморозки
Чтобы овощ хранил в себе все полезные элементы, замораживать его нужно в несколько этапов:
- Сначала нужно подготовить перцы — их стоит помыть, высушить и почистить (срезать корешок и вынуть семена).
- Первый этап заморозки длится двое-трое суток — подготовленные перцы выкладывают в пластиковый поднос. Дно подноса нужно застелить хлопчатобумажной тканью.
- В поднос можно выкладывать как порезанные, так и целые перцы (зависит от блюд, которые вы будете готовить зимой).
- Поднос с перцами накрывают кусочком ткани и ставят в морозилку.
- Через два-три дня овощи можно фасовать по целым пакетам, если они будут с дырками, перец потеряет свою первоначальную форму и полезные элементы.
Другие способы заморозки
Целые перцы
Такой способ подойдет для приготовления фаршированных перцев:
- Тщательно помойте и насухо вытрите перцы.
- Срежьте корешок и достаньте семена.
- Каждую перчинку следует замотать в пакетик (чтобы они не слиплись).
- Сложите перцы друг в друга. У вас должна получиться пирамидка. Одна такая конструкция должна содержать пять-шесть перчин.
- Каждую пирамидку сложите в отдельный пакет и выпустите весь воздух.
- Закиньте перцы в морозилку.
Кубиками или соломкой
Такие перцы можно добавлять в супы, рагу или тушеную картошку.
- Первым делом перец необходимо помыть, почистить, высушить и разрезать на две половинки.
- Каждую из них порежьте на кубики или соломку.
- Поместите кусочки перцев в пакетик и отправьте в морозильную камеру.
- Через 2-3 ч достаньте и потрусите пакет, чтобы перцы не слипались.
- Засуньте перец назад.
Фаршированный перец
Вы можете заморозить уже готовое блюдо. Такой полуфабрикат довольно легко готовится. Вам понадобится:
- болгарский перец — 1 кг;
- фарш — 1 кг;
- морковь — 1 шт;
- лук — 2 шт;
- рис — 150 гр;
- специи и зелень — по вкусу.
Сначала отварите и посолите рис. Он должен быть полуготовый. Далее почистите и порежьте лук, а морковь натрите на терке.
Лук вместе с морковью обжарьте на небольшом огне до образования корочки. Соедините рис, фарш, морковь и лук. Все тщательно перемешайте и добавьте специи.
Параллельно помойте, почистите и высушите болгарские перцы. Начините фаршем каждую перчину.
Готовый перец выложите на ровный пластиковый поднос, засуньте в морозилку на пару дней. Когда фаршированный перец замерзнет, расфасуйте его по пакетам и отправьте в морозилку.