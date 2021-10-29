Для многих людей суп — важная составляющая ежедневного рациона. Это не только сытное и вкусное блюдо, оно еще и легко усваивается.
Шеф реалити Пекельна кухня на Новом канале Алекс Якутов поделился рецептом супа-пюре из печеных перцев с фетой.
Ингредиенты
- перец капи – 3 шт.
- томаты – 5 шт.
- 1 стебель сельдерея
- овощной бульон – 0,3 литра
- копченая паприка – 1 ч. л.
- чеснок – 3 зубчика
- яблочный уксус – 1 ч. л.
- фета – 50 г
- свежий орегано
Приготовление
Запекаем перцы и томаты в духовке до полной готовности. Остужаем и очищаем их от кожуры. Перебиваем до однородности в блендере.
На сковороду наливаем оливковое масло. На медленном огне обжариваем чеснок, нарезанный стебель сельдерея до полуготовности, добавляем копченую паприку.
Перекладываем все в перебитый перец с томатом. Тушим 5 минут, вливаем бульон. Добавляем соль, черный перец и сахар по вкусу. Если томаты летние и сладкие, то сахар не нужен. Сбалансируем вкус, влив чайную ложку яблочного уксуса.
Все нужно проварить и перебить в блендере, после чего процедить через сито.
Фету отрезаем тонким куском. Багет рвем средними кусками. Его нужно сбрызнуть оливковым маслом и поставить запекаться с фетой на 10 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.
Подача
Налить горячий суп, выложить фету в первое блюдо и посыпать орегано (лучше свежим).