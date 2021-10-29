Для многих людей суп — важная составляющая ежедневного рациона. Это не только сытное и вкусное блюдо, оно еще и легко усваивается.

Шеф реалити Пекельна кухня на Новом канале Алекс Якутов поделился рецептом супа-пюре из печеных перцев с фетой.

Ингредиенты

перец капи – 3 шт.

томаты – 5 шт.

1 стебель сельдерея

овощной бульон – 0,3 литра

копченая паприка – 1 ч. л.

чеснок – 3 зубчика

яблочный уксус – 1 ч. л.

фета – 50 г

свежий орегано

Приготовление

Запекаем перцы и томаты в духовке до полной готовности. Остужаем и очищаем их от кожуры. Перебиваем до однородности в блендере.

На сковороду наливаем оливковое масло. На медленном огне обжариваем чеснок, нарезанный стебель сельдерея до полуготовности, добавляем копченую паприку.

Перекладываем все в перебитый перец с томатом. Тушим 5 минут, вливаем бульон. Добавляем соль, черный перец и сахар по вкусу. Если томаты летние и сладкие, то сахар не нужен. Сбалансируем вкус, влив чайную ложку яблочного уксуса.

Все нужно проварить и перебить в блендере, после чего процедить через сито.

Фету отрезаем тонким куском. Багет рвем средними кусками. Его нужно сбрызнуть оливковым маслом и поставить запекаться с фетой на 10 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.

Подача

Налить горячий суп, выложить фету в первое блюдо и посыпать орегано (лучше свежим).