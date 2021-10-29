Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Еда

Как приготовить полезный суп-пюре из печеных перцев с фетой

29 октября 2021, 14:59 Людмила Грубнік
Алекс Якутов
Источник: Новий канал

Для многих людей суп — важная составляющая ежедневного рациона. Это не только сытное и вкусное блюдо, оно еще и легко усваивается.

Шеф реалити Пекельна кухня на Новом канале Алекс Якутов поделился рецептом супа-пюре из печеных перцев с фетой.

Ингредиенты

  • перец капи – 3 шт.
  • томаты – 5 шт.
  • 1 стебель сельдерея
  • овощной бульон – 0,3 литра
  • копченая паприка – 1 ч. л.
  • чеснок – 3 зубчика
  • яблочный уксус – 1 ч. л.
  • фета – 50 г
  • свежий орегано
Читайте также:
Как приготовить полезный суп-пюре из печеных перцев с фетойВкусно и полезно. Как приготовить жареный картофель с лисичками

Приготовление

Запекаем перцы и томаты в духовке до полной готовности. Остужаем и очищаем их от кожуры. Перебиваем до однородности в блендере.

На сковороду наливаем оливковое масло. На медленном огне обжариваем чеснок, нарезанный стебель сельдерея до полуготовности, добавляем копченую паприку.

Перекладываем все в перебитый перец с томатом. Тушим 5 минут, вливаем бульон. Добавляем соль, черный перец и сахар по вкусу. Если томаты летние и сладкие, то сахар не нужен. Сбалансируем вкус, влив чайную ложку яблочного уксуса.

Все нужно проварить и перебить в блендере, после чего процедить через сито.

Фету отрезаем тонким куском. Багет рвем средними кусками. Его нужно сбрызнуть оливковым маслом и поставить запекаться с фетой на 10 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.

Подача

Налить горячий суп, выложить фету в первое блюдо и посыпать орегано (лучше свежим).

Источник
Новий канал
Теги
здорова їжа , Здорове харчування
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка