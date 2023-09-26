Ученые Федерального университета Минас-Жерайс в Бразилии в ходе исследования выяснили, что яд бразильского странствующего паука эффективен при лечении эректильной дисфункции.

В настоящее время 72 добровольца испытывают на себе яд паука в виде геля для втирания, чтобы выяснить, насколько это повысит их выносливость в спальне.

— Кандидат на лекарство продемонстрировал, что он не вызывает никаких побочных эффектов даже в высоких дозах, — отметила профессор Мария Елена Де Лима.

Отмечается, что первые испытания яда паука начались несколько десятилетий назад, после того как ученые заметили его способность вызывать эрекцию, несмотря на то, что иногда он вызывает гниение плоти полового члена.

Сейчас смотрят

Испытания 2019 года показали, что яд паука улучшает приток крови к половому члену на 113% при применении его в виде геля. Соединение под названием BZ371A помогало мужчинам достичь эрекции в течение получаса.

Считается, что яд действует за счет повышения уровня оксида азота, который открывает кровеносные сосуды в половом члене, пропуская больше крови во время возбуждения.

В настоящее время ученые готовят вторую фазу клинических испытаний для тестирования препарата на мужчинах, перенесших операцию по удалению простаты из-за рака.

В случае успеха испытания будут расширены и проведены в больницах, прежде чем производитель Biozeus попросит разрешения на более широкое использование.