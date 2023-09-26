Вчені Федерального університету Мінас-Жерайс у Бразилії під час дослідження з’ясували, що отрута бразильського мандрівного павука ефективна при лікуванні еректильної дисфункції.

Наразі 72 добровольці випробовують на собі отруту павука у вигляді гелю для втирання, щоб з’ясувати, наскільки це підвищить їхню витривалість у спальні.

– Кандидат на ліки продемонстрував, що він не викликає жодних побічних ефектів навіть у високих дозах, – зазначила професорка Марія Олена Де Ліма.

Зараз дивляться

Зазначається, що перші випробування отрути павука розпочалися кілька десятиліть тому, після того як учені помітили її здатність викликати ерекцію, незважаючи на те, що іноді вона спричиняє гниття плоті статевого члена.

Випробування 2019 року засвідчили, що отрута павука покращує приплив крові до статевого члена на 113% при застосуванні її у вигляді гелю. Сполука під назвою BZ371A допомагала чоловікам досягти ерекції протягом пів години.

Вважається, що отрута діє за рахунок підвищення рівня оксиду азоту, який відкриває кровоносні судини в статевому члені, пропускаючи більше крові під час збудження.

Наразі вчені готують другу фазу клінічних випробувань для тестування препарату на чоловіках, які перенесли операцію з видалення простати через рак.

У разі успіху випробування будуть розширені і проведені в лікарнях, перш ніж виробник Biozeus попросить дозволу на більш широке використання.