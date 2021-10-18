Как сварить какао на воде или молоке. Для этого нужно минимум ингредиентов и большое желание порадовать близких чашкой ароматного напитка.

И для здоровья полезно. Какао улучшает кровообращение и работу сердца, стимулирует умственную деятельность, а также повышает настроение. Это лучшее начало дня, особенно для школьника.

Факты ICTV предлагают два простых рецепта домашнего какао.

Как приготовить какао на воде

Классическое какао готовится на молоке. Если же вы бережете фигуру или просто не любите молоко, это не повод отказываться от любимого напитка.

Единственное условие для его приготовления – качественный основной ингредиент, то есть какао-порошок. На нем не стоит экономить.

Готовится какао на воде не более 5 минут, и варить его не нужно.

Берем свою любимую чашку, засыпаем в нее 1-2 чайные ложки какао и сахар по вкусу. Все это перемешиваем.

Кипятим в чайнике воду и заливаем нашу смесь. Хорошо размешиваем – до исчезновения комочков. Для более насыщенного вкуса можно добавить любимые специи или маршмеллоу. Какао на воде готов!

Как варить какао с молоком

На две кружки берем 0,5 л молока, по 1 столовой ложке какао-порошка и сахара – это главные ингредиенты.

По вкусу можно добавить также ваниль, корицу, маршмеллоу или шоколадную стружку.

Приготовление:

В небольшую кастрюлю, примерно литровую, наливаем молоко, ставим на огонь и доводим до кипения. Добавляем к нему какао-порошок и сахар. Тщательно размешиваем – чтобы не было комочков. После закипания варим еще около 5 минут, снимаем с плиты и накрываем крышкой. Когда напиток немного настоится, разливаем в чашки и украшаем. Пить лучше горячим.

Польза и вред какао

Порошок какао содержит антиоксиданты, благодаря которым улучшается настроение и повышается жизненный тонус. Поэтому он показан для восстановления организма после простудных заболеваний.

Полезен он и для умственной деятельности, в частности, улучшает память, увеличивает работоспособность.

Этот продукт также нормализует кровообращение и артериальное давление, способствует быстрому заживлению ран и даже снижает риск онкологических заболеваний.

А еще какао содержит меланин, благодаря которому защищает кожу от ультрафиолетового и инфракрасного излучений.

Но есть и противопоказания для употребления напитка. Пить его стоит умеренно, если у вас атеросклероз, сахарный диабет или заболевании почек.

Какао нельзя пить детям до 3 лет, поскольку он оказывает возбуждающее воздействие на нервную систему.