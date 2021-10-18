Як зварити какао на воді або молоці. Для цього потрібно мінімум інгредієнтів і велике бажання порадувати близьких чашкою ароматного напою.
І для здоров’я корисно. Какао покращує кровообіг і роботу серця, стимулює розумову діяльність, а також підвищує настрій. Це найкращий початок дня, особливо для школяра.
Факти ICTV пропонують два простих рецепти домашнього какао.
Як приготувати какао на воді
Класичне какао готується на молоці. Якщо ж ви бережете фігуру або просто не любите молоко, це не привід відмовлятися від улюбленого напою.
Єдина умова для його приготування – якісний основний інгредієнт, тобто какао-порошок. На ньому не варто економити.
Готується какао на воді не більше 5 хвилин, і варити його не потрібно.
Беремо свою улюблену чашку, засипаємо в неї 1-2 чайні ложки какао і цукор за смаком. Все це перемішуємо.
Кип’ятимо в чайнику воду і заливаємо нашу суміш. Добре розмішуємо – до зникнення грудочок. Для більш насиченого смаку можна додати улюблені спеції або маршмеллоу. Какао на воді готовий!
Як варити какао з молоком
На дві кружки беремо 0,5 л молока, по 1 столовій ложці какао-порошку і цукру – це головні інгредієнти.
За смаком можна додати також ваніль, корицю, маршмеллоу або шоколадну стружку.
Приготування:
- У невелику каструлю, приблизно літрову, наливаємо молоко, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння.
- Додаємо до нього какао-порошок і цукор. Ретельно розмішуємо – щоб не було грудочок.
- Після закипання варимо ще близько 5 хвилин, знімаємо з плити і накриваємо кришкою.
- Коли напій трохи настоїться розливаємо в чашки і прикрашаємо. Пити краще гарячим.
Користь і шкода какао
Порошок какао містить антиоксиданти, завдяки яким поліпшується настрій і підвищується життєвий тонус. Тому він рекомендується для відновлення організму після простудних захворювань.
Корисний він і для розумової діяльності, зокрема, покращує пам’ять, підвищує працездатність.
Цей продукт також нормалізує кровообіг і артеріальний тиск, сприяє швидкому загоєнню ран і навіть знижує ризик онкологічних захворювань.
А ще какао містить меланін, завдяки якому захищає шкіру від ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання.
Але є і протипоказання для вживання напою. Пити його варто помірно, якщо у вас атеросклероз, цукровий діабет або захворювання нирок.
Какао не можна пити дітям до 3 років, оскільки він збуджує нервову систему.