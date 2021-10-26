Новое исследование, проведенное командой ученых из Массачусетского технологического института в США и Университета Сан-Паулу в Бразилии, показало, что на то, насколько хорошо мы можем контролировать свой шаг или походку действительно может влиять недостаток сна.

В экспериментах со студентами-добровольцами команда обнаружила, что в целом, чем меньше спали студенты, тем меньше они контролировали ходьбу во время теста на беговой дорожке. У студентов, которые перед тестом работали всю ночь, этот контроль походки был еще ниже.

Интересно, что те, кто не только не спали всю ночь перед тестом, но в течение недели также имели далеко не идеальный ночной отдых, но в выходные все же хорошенько выспались, показали лучшие результаты, чем те, кто этого не делал.

— С научной точки зрения было непонятно, может ли недостаток сна влиять на такие почти автоматические действия, как ходьба, — говорит главный научный сотрудник Хермано Кребс.

По его мнению, компенсация сна может быть важной стратегией для тех, кто хронически недосыпает. Например, для сменных рабочих, врачей, военнослужащих. Если они начнут практиковать регулярную компенсацию сна, то смогут гораздо лучше контролировать свое тело, в том числе и походку.

Любопытно, что за последнее десятилетие Кребс тщательно изучил контроль походки и механику ходьбы, чтобы разработать стратегии и вспомогательную робототехнику для пациентов, перенесших инсульт и другие состояния, ограничивающие движение.