Нове дослідження, проведене командою вчених з Массачусетського технологічного інституту в США і Університету Сан-Паулу в Бразилії, показало, що на те, наскільки добре ми можемо контролювати свій крок або ходу дійсно може впливати нестача сну.

В експериментах зі студентами-добровольцями команда виявила, що в цілому, чим менше спали студенти, тим менше вони контролювали ходу під час тесту на біговій доріжці. У студентів, які перед тестом працювали всю ніч, цей контроль ходи був ще нижче.

Цікаво, що ті, хто не тільки не спали всю ніч перед тестом, але протягом тижня також мали далеко не ідеальний нічний відпочинок, але у вихідні все ж гарненько виспалися, показали кращі результати, ніж ті, хто цього не робив.

– З наукової точки зору було незрозуміло, чи може нестача сну впливати на такі майже автоматичні дії, як ходьба, – говорить головний науковий співробітник Хермано Кребс.

На його думку, компенсація сну може бути важливою стратегією для тих, хто хронічно недосипає. Наприклад, для змінних робітників, лікарів, військовослужбовців. Якщо вони почнуть практикувати регулярну компенсацію сну, то зможуть набагато краще контролювати своє тіло, в тому числі і ходу.

Цікаво, що за останнє десятиліття Кребс ретельно вивчив контроль ходи і механіку ходьби, щоб розробити стратегії і допоміжну робототехніку для пацієнтів, які перенесли інсульт та інші стани, що обмежують рух.