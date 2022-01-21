Малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание стали причиной развития многих заболеваний. Большую часть времени занимает сидение на работе, в транспорте, за компьютером или телевизором. Отсутствие физических нагрузок и нездоровое питание могут повлиять на развитие заболеваний суставов.

За последние десятилетия болезни суставов значительно “помолодели”: артрозы, подагра, аутоиммунные поражения суставов — теперь проблема не только пожилых людей, сейчас и молодежь страдает этим. Практически у каждого третьего человека в возрасте до 40 лет уже появляются различные проблемы с суставами.

Диетолог Светлана Фус дала советы, что нужно есть, чтобы укрепить суставы.

— Первое, что приходит в голову — рацион должен быть богат кальцием. ⁣⁣Молочные продукты, как мы знаем с детства, — наиболее доступный источник кальция, — говорит специалист.

Действительно, одно из основных веществ, обеспечивающих прочность скелета, — кальций.⁣⁣ Если этого минерала не хватает, организм забирает его из костной ткани, что приводит к остеопорозу (истончению костей). Страдают не только кости рук и ног, но и позвоночника. Поэтому обеспечить себе достаточный объем кальция очень важно.⁣⁣⠀

Однако не стоит злоупотреблять молочными продуктами. Они должны занимать свое место в рационе. Ведь кальций содержится еще в овощах, крупах, мясе и рыбе.⁣⁣⁣⁣⠀

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На здоровье костей и суставов влияет и витамин D, фосфор и магний, витамин С, белок и тому подобное. Чтобы поддерживать здоровье суставов, очень важен баланс БЖУ, минералов и витаминов в нашем рационе. ⁣⁣

Какие продукты добавить в рацион

Чтобы укрепить суставы, в рацион необходимо добавить продукты, которые содержат селен и серу.

Селен очень важный микроэлемент для здоровья суставов. Он участвует в процессах их питания и увлажнения. Обогатить свой рацион селеном можно, используя такие продукты, как бразильский орех, рыба (сардины, лосось, сельдь), чеснок, яйца, курица и индейка, печень говяжья, грибы, сыр, крупы и бобовые.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Сера играет важную роль в синтезе хрящевой ткани. В достаточном количестве она содержится в продуктах, где есть белок – все виды мяса и рыбы, бобовые, крупы, яйца, кисломолочные продукты.

Источник: Светлана Фус