Малорухливий спосіб життя і незбалансоване харчування стали причиною розвитку багатьох захворювань. Більшість часу займає сидіння на роботі, у транспорті, за комп’ютером або телевізором. Відсутність фізичних навантажень та нездорове харчування можуть вплинути на розвиток захворювань суглобів.

За останні десятиліття хвороби суглобів значно “помолодшали”: артрози, подагра, аутоімунні ураження суглобів – тепер проблема не тільки літніх людей, наразі цим страждає й молодь. Практично у кожної третьої людини віком до 40 років уже з’являються різні проблеми з суглобами.

Дієтолог Світлана Фус дала поради, що потрібно їсти, щоб зміцнити суглоби.

– Перше, що спадає на думку, – раціон повинен бути багатий кальцієм. ⁣⁣Молочні продукти, як ми знаємо з дитинства, – найдоступніше джерело кальцію, – каже спеціалістка.

Справді, одна з основних речовин, що забезпечує міцність скелета, – кальцій.⁣⁣ Якщо цього мінералу не вистачає, організм забирає його з кісткової тканини, що призводить до остеопорозу (витончення кісток). Страждають не тільки кістки рук і ніг, а й хребта. Тому забезпечити собі достатній обсяг кальцію дуже важливо.⁣⁣⠀

Однак не варто зловживати молочними продуктами. Вони повинні займати своє місце у раціоні. Адже кальцій міститься ще в овочах, крупах, м’ясі та рибі.⁣⁣⁣⁣⠀

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На здоров’я кісток і суглобів впливає і вітамін D, фосфор і магній, вітамін С, білок тощо. Щоб підтримувати здоров’я суглобів, дуже важливий баланс БЖВ, мінералів і вітамінів у нашому раціоні. ⁣⁣

Які продукти додати у раціон

Щоб зміцнити суглоби, до раціону необхідно додати продукти, які містять селен та сірку.

Селен дуже важливий мікроелемент для здоров’я суглобів. Він бере участь у процесах їх живлення та зволоження. Збагатити свій раціон селеном можна, використовуючи такі продукти, як бразильський горіх, риба (сардини, лосось, оселедець), часник, яйця, курка та індичка, печінка яловича, гриби, сир, крупи та бобові.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Сірка відіграє важливу роль у синтезі хрящової тканини. В достатній кількості вона міститься в продуктах, де є білок – всі види м’яса й риби, бобові, крупи, яйця, кисломолочні продукти.

Джерело: Світлана Фус