31 мая 2022, 15:22 Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я

С наступлением жаркой погоды хочется освежиться холодным напитком. Необязательно покупать лимонад в магазине, если его можно сделать дома без красителей. Кулинар Евгений Клопотенко поделился рецептом лимонада с тархуном, имеющим насыщенный и освежающий вкус. Ингредиенты: Сейчас смотрят лимон – 2 шт.;

вода – 200 мл;

сахар – 100 г;

тархун (эстрагон) – 40 г;

слабогазированная вода – 1-1,5 л. Приготовление В небольшую кастрюльку налейте 200 мл воды, добавьте сахар и листья тархуна. Оставьте немного листьев для сервировки. Варить на среднем огне в течение 10 мин, периодически помешивая. Снимите с огня и перебейте блендером. Процедите жидкость через мелкое сито. В лимонадницу или обычную банку налейте отвар тархуна, добавьте сок двух лимонов (оставьте несколько дольок лимона для сервировки) и добавьте слабогазированную воду. Попробуйте лимонад по вкусу, если он для вас слишком сладок, можете увеличить количество воды. Добавьте в банку дольки лимона и свежие листья тархуна и отправьте в холодильник минимум на час. Ранее Факты ICTV писали, как дома приготовить мохито. Рецепт можно прочесть в нашем материале. Читайте также: Как сделать домашний лимонад: 6 рецептов Источник: Евгений Клопотенко

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