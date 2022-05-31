С наступлением жаркой погоды хочется освежиться холодным напитком. Необязательно покупать лимонад в магазине, если его можно сделать дома без красителей.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился рецептом лимонада с тархуном, имеющим насыщенный и освежающий вкус.
Ингредиенты:
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- лимон – 2 шт.;
- вода – 200 мл;
- сахар – 100 г;
- тархун (эстрагон) – 40 г;
- слабогазированная вода – 1-1,5 л.
Приготовление
- В небольшую кастрюльку налейте 200 мл воды, добавьте сахар и листья тархуна. Оставьте немного листьев для сервировки.
- Варить на среднем огне в течение 10 мин, периодически помешивая. Снимите с огня и перебейте блендером. Процедите жидкость через мелкое сито.
- В лимонадницу или обычную банку налейте отвар тархуна, добавьте сок двух лимонов (оставьте несколько дольок лимона для сервировки) и добавьте слабогазированную воду. Попробуйте лимонад по вкусу, если он для вас слишком сладок, можете увеличить количество воды.
- Добавьте в банку дольки лимона и свежие листья тархуна и отправьте в холодильник минимум на час.
Ранее Факты ICTV писали, как дома приготовить мохито. Рецепт можно прочесть в нашем материале.
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Источник: Евгений Клопотенко