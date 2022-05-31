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Еда

Освежающий и натуральный: как приготовить лимонад с тархуном

31 мая 2022, 15:22
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
лимонад з тархуном
Источник: Depositphotos

С наступлением жаркой погоды хочется освежиться холодным напитком. Необязательно покупать лимонад в магазине, если его можно сделать дома без красителей.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился рецептом лимонада с тархуном, имеющим насыщенный и освежающий вкус.

Ингредиенты:

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  • лимон – 2 шт.;
  • вода – 200 мл;
  • сахар – 100 г;
  • тархун (эстрагон) – 40 г;
  • слабогазированная вода – 1-1,5 л.

Приготовление

  1. В небольшую кастрюльку налейте 200 мл воды, добавьте сахар и листья тархуна. Оставьте немного листьев для сервировки.
  2. Варить на среднем огне в течение 10 мин, периодически помешивая. Снимите с огня и перебейте блендером. Процедите жидкость через мелкое сито.
  3. В лимонадницу или обычную банку налейте отвар тархуна, добавьте сок двух лимонов (оставьте несколько дольок лимона для сервировки) и добавьте слабогазированную воду. Попробуйте лимонад по вкусу, если он для вас слишком сладок, можете увеличить количество воды.
  4. Добавьте в банку дольки лимона и свежие листья тархуна и отправьте в холодильник минимум на час.

Ранее Факты ICTV писали, как дома приготовить мохито. Рецепт можно прочесть в нашем материале.

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Источник: Евгений Клопотенко

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Кулінарні рецепти, Рецепти
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