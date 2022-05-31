лимонад з тархуном

З настанням спекотної погоди хочеться освіжитися холодним напоєм. Не обов’язково купувати лимонад у магазині, якщо його можна зробити вдома без барвників.
Кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом лимонаду з тархуном, який має насичений та освіжний смак.
Інгредієнти:
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- лимон – 2 шт.;
- вода – 200 мл;
- цукор – 100 г;
- тархун (естрагон) – 40 г;
- слабогазована вода – 1-1,5 л.
Приготування
- У невелику каструльку налийте 200 мл води, додайте цукор і листя тархуну. Залиште трохи листя для сервірування.
- Варіть на середньому вогні протягом 10 хв, періодично помішуючи. Зніміть з вогню і перебийте блендером. Процідіть рідину через дрібне сито.
- У лимонадницю або звичайну банку налийте відвар тархуну, додайте сік двох лимонів (залиште кілька часточок лимона для сервірування) і додайте слабогазовану воду. Спробуйте лимонад на смак, якщо він для вас занадто солодкий, можете збільшити кількість води.
- Додайте в банку часточки лимона і свіже листя тархуну та відправте в холодильник мінімум на годину.
Раніше Факти ICTV писали, як вдома приготувати мохіто. Рецепт можна прочитати у нашому матеріалі.
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Джерело: Євген Клопотенко