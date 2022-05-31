Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Освіжний та натуральний: як приготувати лимонад з тархуном

31 Травня 2022, 15:22
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
лимонад з тархуном
Джерело: Depositphotos

З настанням спекотної погоди хочеться освіжитися холодним напоєм. Не обов’язково купувати лимонад у магазині, якщо його можна зробити вдома без барвників.

Кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом лимонаду з тархуном, який має насичений та освіжний смак.

Інгредієнти:

Зараз дивляться
  • лимон – 2 шт.;
  • вода – 200 мл;
  • цукор – 100 г;
  • тархун (естрагон) – 40 г;
  • слабогазована вода – 1-1,5 л.

Приготування

  1. У невелику каструльку налийте 200 мл води, додайте цукор і листя тархуну. Залиште трохи листя для сервірування.
  2. Варіть на середньому вогні протягом 10 хв, періодично помішуючи. Зніміть з вогню і перебийте блендером. Процідіть рідину через дрібне сито.
  3. У лимонадницю або звичайну банку налийте відвар тархуну, додайте сік двох лимонів (залиште кілька часточок лимона для сервірування) і додайте слабогазовану воду. Спробуйте лимонад на смак, якщо він для вас занадто солодкий, можете збільшити кількість води.
  4. Додайте в банку часточки лимона і свіже листя тархуну та відправте в холодильник мінімум на годину.

Раніше Факти ICTV писали, як вдома приготувати мохіто. Рецепт можна прочитати у нашому матеріалі.

Читайте також:
Освіжний та натуральний: як приготувати лимонад з тархуномЯк зробити домашній лимонад: 6 рецептів

Джерело: Євген Клопотенко

Теги
Кулінарні рецепти, Рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь