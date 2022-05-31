лимонад з тархуном

З настанням спекотної погоди хочеться освіжитися холодним напоєм. Не обов’язково купувати лимонад у магазині, якщо його можна зробити вдома без барвників.

Кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом лимонаду з тархуном, який має насичений та освіжний смак.

Інгредієнти:

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лимон – 2 шт.;

вода – 200 мл;

цукор – 100 г;

тархун (естрагон) – 40 г;

слабогазована вода – 1-1,5 л.

Приготування

У невелику каструльку налийте 200 мл води, додайте цукор і листя тархуну. Залиште трохи листя для сервірування. Варіть на середньому вогні протягом 10 хв, періодично помішуючи. Зніміть з вогню і перебийте блендером. Процідіть рідину через дрібне сито. У лимонадницю або звичайну банку налийте відвар тархуну, додайте сік двох лимонів (залиште кілька часточок лимона для сервірування) і додайте слабогазовану воду. Спробуйте лимонад на смак, якщо він для вас занадто солодкий, можете збільшити кількість води. Додайте в банку часточки лимона і свіже листя тархуну та відправте в холодильник мінімум на годину.

Раніше Факти ICTV писали, як вдома приготувати мохіто. Рецепт можна прочитати у нашому матеріалі.

Джерело: Євген Клопотенко