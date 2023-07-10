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Еда

Овощное рагу в мультиварке: рецепт приготовления вкусного блюда пошагово

10 июля 2023, 11:22
Анна Голишевская редактор ленты
Рагу
Источник: Unsplash

Мультиварка – незаменимый помощник на кухне для многих хозяек. Она не только облегчает процесс приготовления разнообразных блюд, но и экономит много времени. Особенно удобно готовить с ее помощью рагу, супы, курятину и каши. Как приготовить овощное рагу в мультиварке – читайте в материале.

Овощное рагу в мультиварке: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 1 кабачок;
  • 1 цветная капуста;
  • 3 картофелины;
  • 2 сладких перца;
  • 1 лук;
  • 1 морковь;
  • 2 томаты в собственном соке;
  • 3 зубчика чеснока;
  • соль и перец по вкусу;
  • растительное масло.

Способ приготовления:

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  1. Баклажаны нарежьте одинаковыми кубиками. Выложите их в глубокую емкость и посолите.
  2. Нарежьте лук, обжарьте его в мультиварке до 10 мин.
  3. Морковь нарежьте кубиками, а цветную капусту разделите на соцветия.
  4. После этого кубиками нарежьте кабачок и сладкий перец, картофель.
  5. Помидоры залейте крутым кипятком и дайте им остыть. Снимите с них шкурку. Нарежьте кубиками среднего размера.
  6. Размельчите чеснок и поместите все это в чашу мультиварки.
  7. Добавьте соль и специи по вкусу.
  8. Перемешайте и настройте программу тушения (на 30 мин).

Как правильно готовить овощное рагу в мультиварке: советы

Важно для приготовления рагу нарезать овощи одинакового размера. Однако в этом деле можно нарезать ингредиенты не только кубиками, но и соломкой, брусками.

Для наваристости в чашу мультиварки можно добавить ложку сметаны.

Кроме этого важно не наливать в блюдо много воды, чтобы рагу не превратилось в соус. Размешивать блюдо лучше перед подачей, чтобы не испортить внешний вид. Украшать рагу можно разной зеленью – от петрушки до базилика.

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