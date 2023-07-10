Мультиварка – незаменимый помощник на кухне для многих хозяек. Она не только облегчает процесс приготовления разнообразных блюд, но и экономит много времени. Особенно удобно готовить с ее помощью рагу, супы, курятину и каши. Как приготовить овощное рагу в мультиварке – читайте в материале.

Овощное рагу в мультиварке: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

1 кабачок;

1 цветная капуста;

3 картофелины;

2 сладких перца;

1 лук;

1 морковь;

2 томаты в собственном соке;

3 зубчика чеснока;

соль и перец по вкусу;

растительное масло.

Способ приготовления:

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Баклажаны нарежьте одинаковыми кубиками. Выложите их в глубокую емкость и посолите. Нарежьте лук, обжарьте его в мультиварке до 10 мин. Морковь нарежьте кубиками, а цветную капусту разделите на соцветия. После этого кубиками нарежьте кабачок и сладкий перец, картофель. Помидоры залейте крутым кипятком и дайте им остыть. Снимите с них шкурку. Нарежьте кубиками среднего размера. Размельчите чеснок и поместите все это в чашу мультиварки. Добавьте соль и специи по вкусу. Перемешайте и настройте программу тушения (на 30 мин).

Как правильно готовить овощное рагу в мультиварке: советы

Важно для приготовления рагу нарезать овощи одинакового размера. Однако в этом деле можно нарезать ингредиенты не только кубиками, но и соломкой, брусками.

Для наваристости в чашу мультиварки можно добавить ложку сметаны.

Кроме этого важно не наливать в блюдо много воды, чтобы рагу не превратилось в соус. Размешивать блюдо лучше перед подачей, чтобы не испортить внешний вид. Украшать рагу можно разной зеленью – от петрушки до базилика.