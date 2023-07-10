Мультиварка – незаменимый помощник на кухне для многих хозяек. Она не только облегчает процесс приготовления разнообразных блюд, но и экономит много времени. Особенно удобно готовить с ее помощью рагу, супы, курятину и каши. Как приготовить овощное рагу в мультиварке – читайте в материале.
Овощное рагу в мультиварке: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 1 кабачок;
- 1 цветная капуста;
- 3 картофелины;
- 2 сладких перца;
- 1 лук;
- 1 морковь;
- 2 томаты в собственном соке;
- 3 зубчика чеснока;
- соль и перец по вкусу;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Баклажаны нарежьте одинаковыми кубиками. Выложите их в глубокую емкость и посолите.
- Нарежьте лук, обжарьте его в мультиварке до 10 мин.
- Морковь нарежьте кубиками, а цветную капусту разделите на соцветия.
- После этого кубиками нарежьте кабачок и сладкий перец, картофель.
- Помидоры залейте крутым кипятком и дайте им остыть. Снимите с них шкурку. Нарежьте кубиками среднего размера.
- Размельчите чеснок и поместите все это в чашу мультиварки.
- Добавьте соль и специи по вкусу.
- Перемешайте и настройте программу тушения (на 30 мин).
Как правильно готовить овощное рагу в мультиварке: советы
Важно для приготовления рагу нарезать овощи одинакового размера. Однако в этом деле можно нарезать ингредиенты не только кубиками, но и соломкой, брусками.
Для наваристости в чашу мультиварки можно добавить ложку сметаны.
Кроме этого важно не наливать в блюдо много воды, чтобы рагу не превратилось в соус. Размешивать блюдо лучше перед подачей, чтобы не испортить внешний вид. Украшать рагу можно разной зеленью – от петрушки до базилика.