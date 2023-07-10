Мультиварка – незамінний помічник на кухні для багатьох господинь. Вона не тільки полегшує процес приготування різноманітних страв, а й заощаджує багато часу.
Особливо комфортно готувати з її допомогою рагу, супи, курятину та каші. Як приготувати овочеве рагу в мультиварці – читайте в матеріалі.
Овочеве рагу в мультиварці: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- 1 кабачок;
- 1 цвітна капуста;
- 3 картоплини;
- 2 солодких перці;
- 1 цибуля;
- 1 морква;
- 2 томати у власному соку;
- 3 зубчики часнику;
- сіль та перець до смаку;
- олія.
Спосіб приготування:
- Баклажани наріжте однаковими кубиками. Викладіть їх у глибоку місткість і посоліть.
- Наріжте цибулю, обсмажте її в мультиварці до 10 хв.
- Моркву наріжте кубиками, а цвітну капусту розділіть на суцвіття.
- Після цього кубиками наріжте кабачок і солодкий перець, картоплю.
- Помідори залийте окропом і дайте їм охолонути. Зніміть із них шкірку. Наріже кубиками середнього розміру.
- Подрібніть часник й помістіть все це в чашу мультиварки.
- Додайте сіль і спеції до смаку.
- Перемішайте і налаштуйте програму Тушкування (на 30 хв).
Як правильно готувати овочеве рагу в мультиварці: поради
Важливо для приготування рагу нарізати овочі однаково за розміром. Однак у цій справі можна нарізати інгредієнти не тільки кубиками, а й соломкою, брусками.
Для наваристості у чашу мультиварки можна додати ложку сметани.
Крім цього, важливо не наливати у страву багато води, щоб рагу не перетворилося на соус. Розмішувати страву ліпше перед подачею, щоб не зіпсувати зовнішній вигляд. Прикрашати рагу можна найрізноманітнішою зеленню – від петрушки до базиліку.