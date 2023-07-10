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Їжа

Овочеве рагу в мультиварці: рецепт приготування смачної страви покроково

10 Липня 2023, 11:22
Анна Голішевська редакторка стрічки
Рагу
Джерело: Unsplash

Мультиварка – незамінний помічник на кухні для багатьох господинь. Вона не тільки полегшує процес приготування різноманітних страв, а й заощаджує багато часу.

Особливо комфортно готувати з її допомогою рагу, супи, курятину та каші. Як приготувати овочеве рагу в мультиварці – читайте в матеріалі.

Овочеве рагу в мультиварці: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • 1 кабачок;
  • 1 цвітна капуста;
  • 3 картоплини;
  • 2 солодких перці;
  • 1 цибуля;
  • 1 морква;
  • 2 томати у власному соку;
  • 3 зубчики часнику;
  • сіль та перець до смаку;
  • олія.

Спосіб приготування:

  1. Баклажани наріжте однаковими кубиками. Викладіть їх у глибоку місткість і посоліть.
  2. Наріжте цибулю, обсмажте її в мультиварці до 10 хв.
  3. Моркву наріжте кубиками, а цвітну капусту розділіть на суцвіття.
  4. Після цього кубиками наріжте кабачок і солодкий перець, картоплю.
  5. Помідори залийте окропом і дайте їм охолонути. Зніміть із них шкірку. Наріже кубиками середнього розміру.
  6. Подрібніть часник й помістіть все це в чашу мультиварки.
  7. Додайте сіль і спеції до смаку.
  8. Перемішайте і налаштуйте програму Тушкування (на 30 хв).

Як правильно готувати овочеве рагу в мультиварці: поради

Важливо для приготування рагу нарізати овочі однаково за розміром. Однак у цій справі можна нарізати інгредієнти не тільки кубиками, а й соломкою, брусками.

Для наваристості у чашу мультиварки можна додати ложку сметани.

Крім цього, важливо не наливати у страву багато води, щоб рагу не перетворилося на соус. Розмішувати страву ліпше перед подачею, щоб не зіпсувати зовнішній вигляд. Прикрашати рагу можна найрізноманітнішою зеленню – від петрушки до базиліку.

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