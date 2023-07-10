Мультиварка – незамінний помічник на кухні для багатьох господинь. Вона не тільки полегшує процес приготування різноманітних страв, а й заощаджує багато часу.

Особливо комфортно готувати з її допомогою рагу, супи, курятину та каші. Як приготувати овочеве рагу в мультиварці – читайте в матеріалі.

Овочеве рагу в мультиварці: покроковий рецепт

Інгредієнти:

1 кабачок;

1 цвітна капуста;

3 картоплини;

2 солодких перці;

1 цибуля;

1 морква;

2 томати у власному соку;

3 зубчики часнику;

сіль та перець до смаку;

олія.

Спосіб приготування:

Баклажани наріжте однаковими кубиками. Викладіть їх у глибоку місткість і посоліть. Наріжте цибулю, обсмажте її в мультиварці до 10 хв. Моркву наріжте кубиками, а цвітну капусту розділіть на суцвіття. Після цього кубиками наріжте кабачок і солодкий перець, картоплю. Помідори залийте окропом і дайте їм охолонути. Зніміть із них шкірку. Наріже кубиками середнього розміру. Подрібніть часник й помістіть все це в чашу мультиварки. Додайте сіль і спеції до смаку. Перемішайте і налаштуйте програму Тушкування (на 30 хв).

Як правильно готувати овочеве рагу в мультиварці: поради

Важливо для приготування рагу нарізати овочі однаково за розміром. Однак у цій справі можна нарізати інгредієнти не тільки кубиками, а й соломкою, брусками.

Для наваристості у чашу мультиварки можна додати ложку сметани.

Крім цього, важливо не наливати у страву багато води, щоб рагу не перетворилося на соус. Розмішувати страву ліпше перед подачею, щоб не зіпсувати зовнішній вигляд. Прикрашати рагу можна найрізноманітнішою зеленню – від петрушки до базиліку.