Рагу – популярна та смачна страва з мʼяса та овочів. Особливість страви у тому, що її тушкують на повільному вогні протягом тривалого часу, в результаті, м’ясо стає м’яким і соковитим, а овочі набувають вишуканого смаку.
Як потрібно готувати рагу, щоби страва вийшла смачною та поживною, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Домашнє рагу з мʼясом та овочами – рецепт
Для приготування рагу, вам знадобиться:
- свинина – 0,5 кг;
- картопля – 1 кг;
- кабачки – 1 шт;
- перець болгарський – 3 шт;
- помідори – 4 шт;
- морква – 2 шт;
- цибуля ріпчаста – 3 шт;
- часник – 5 зубчиків;
- томатна паста – 5 ст.л;
- кріп, петрушка;
- олія рослинна;
- сіль, перець чорний мелений;
- лавровий листочок.
Як готувати?
- Спершу підготуйте усі овочі: почистьте та наріжте картоплю, моркву та цибулю. Помідори, кабачки і болгарський перець ретельно помийте і теж наріжте невеликими шматочками.
- Вимийте та наріжте свинину на середні шматки. Розігрійте сковорідку, додайте олії й обсмажте свинину до появи рум’яної скоринки. Додайте до мʼяса цибулю та моркву й обсмажуйте усе разом 5-7 хв.
- Свинину разом з овочами перекладіть у велику каструлю.
- На тій самій сковорідці обсмажте картоплю до появи румʼяної скоринки. Теж перекладіть у каструлю до свинини та інших овочів.
- Тепер обсмажте кабачок і додайте його до інших овочів.
- Каструлю з мʼясом та овочами поставте на маленький вогонь, додайте трішки води та томатної пасти. Та залиште тушкуватися на 2-5 хв.
- Паралельно наріжте дрібно помідори та болгарський перець. Киньте овочі в каструлю і ретельно перемішайте.
- Посоліть, поперчіть, додайте лавровий лист і влийте склянку води у каструлю. Також можна додати ще томатної пасти.
- Накрийте рагу кришкою, почекайте, поки закипить.
- Тепер зменште вогонь і тушкуйте рагу 30-40 хв, поки соус не загусне.
- Наприкінці наріжте кріп і петрушку, додайте до страви.
- Перемішайте рагу, протушкуйте ще кілька хвилин і вимкніть вогонь. Наприкінці додайте до страви подріблений часник та почекайте ще 5-10 хв.
Після закінченню часу можна куштувати рагу. Смачного!
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