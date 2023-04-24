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Їжа

Рагу зі свинини: традиційний рецепт страви

24 Квітня 2023, 16:40
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Рагу
Джерело: Pixabay

Рагу – популярна та смачна страва з мʼяса та овочів. Особливість страви у тому, що її тушкують на повільному вогні протягом тривалого часу, в результаті, м’ясо стає м’яким і соковитим, а овочі набувають вишуканого смаку.

Як потрібно готувати рагу, щоби страва вийшла смачною та поживною, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Домашнє рагу з мʼясом та овочами – рецепт

Для приготування рагу, вам знадобиться:

  • свинина – 0,5 кг;
  • картопля – 1 кг;
  • кабачки – 1 шт;
  • перець болгарський – 3 шт;
  • помідори – 4 шт;
  • морква – 2 шт;
  • цибуля ріпчаста – 3 шт;
  • часник – 5 зубчиків;
  • томатна паста – 5 ст.л;
  • кріп, петрушка;
  • олія рослинна;
  • сіль, перець чорний мелений;
  • лавровий листочок.

Як готувати?

  1. Спершу підготуйте усі овочі: почистьте та наріжте картоплю, моркву та цибулю. Помідори, кабачки і болгарський перець ретельно помийте і теж наріжте невеликими шматочками.
  2. Вимийте та наріжте свинину на середні шматки. Розігрійте сковорідку, додайте олії й обсмажте свинину до появи рум’яної скоринки. Додайте до мʼяса цибулю та моркву й обсмажуйте усе разом 5-7 хв.
  3. Свинину разом з овочами перекладіть у велику каструлю.
  4. На тій самій сковорідці обсмажте картоплю до появи румʼяної скоринки. Теж перекладіть у каструлю до свинини та інших овочів.
  5. Тепер обсмажте кабачок і додайте його до інших овочів.
  6. Каструлю з мʼясом та овочами поставте на маленький вогонь, додайте трішки води та томатної пасти. Та залиште тушкуватися на 2-5 хв.
  7. Паралельно наріжте дрібно помідори та болгарський перець. Киньте овочі в каструлю і ретельно перемішайте.
  8. Посоліть, поперчіть, додайте лавровий лист і влийте склянку води у каструлю. Також можна додати ще томатної пасти.
  9. Накрийте рагу кришкою, почекайте, поки закипить.
  10. Тепер зменште вогонь і тушкуйте рагу 30-40 хв, поки соус не загусне.
  11. Наприкінці наріжте кріп і петрушку, додайте до страви.
  12. Перемішайте рагу, протушкуйте ще кілька хвилин і вимкніть вогонь. Наприкінці додайте до страви подріблений часник та почекайте ще 5-10 хв.

Після закінченню часу можна куштувати рагу. Смачного!

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