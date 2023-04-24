Рагу – популярна та смачна страва з мʼяса та овочів. Особливість страви у тому, що її тушкують на повільному вогні протягом тривалого часу, в результаті, м’ясо стає м’яким і соковитим, а овочі набувають вишуканого смаку.

Як потрібно готувати рагу, щоби страва вийшла смачною та поживною, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Домашнє рагу з мʼясом та овочами – рецепт

Для приготування рагу, вам знадобиться:

свинина – 0,5 кг;

картопля – 1 кг;

кабачки – 1 шт;

перець болгарський – 3 шт;

помідори – 4 шт;

морква – 2 шт;

цибуля ріпчаста – 3 шт;

часник – 5 зубчиків;

томатна паста – 5 ст.л;

кріп, петрушка;

олія рослинна;

сіль, перець чорний мелений;

лавровий листочок.

Як готувати?

Спершу підготуйте усі овочі: почистьте та наріжте картоплю, моркву та цибулю. Помідори, кабачки і болгарський перець ретельно помийте і теж наріжте невеликими шматочками. Вимийте та наріжте свинину на середні шматки. Розігрійте сковорідку, додайте олії й обсмажте свинину до появи рум’яної скоринки. Додайте до мʼяса цибулю та моркву й обсмажуйте усе разом 5-7 хв. Свинину разом з овочами перекладіть у велику каструлю. На тій самій сковорідці обсмажте картоплю до появи румʼяної скоринки. Теж перекладіть у каструлю до свинини та інших овочів. Тепер обсмажте кабачок і додайте його до інших овочів. Каструлю з мʼясом та овочами поставте на маленький вогонь, додайте трішки води та томатної пасти. Та залиште тушкуватися на 2-5 хв. Паралельно наріжте дрібно помідори та болгарський перець. Киньте овочі в каструлю і ретельно перемішайте. Посоліть, поперчіть, додайте лавровий лист і влийте склянку води у каструлю. Також можна додати ще томатної пасти. Накрийте рагу кришкою, почекайте, поки закипить. Тепер зменште вогонь і тушкуйте рагу 30-40 хв, поки соус не загусне. Наприкінці наріжте кріп і петрушку, додайте до страви. Перемішайте рагу, протушкуйте ще кілька хвилин і вимкніть вогонь. Наприкінці додайте до страви подріблений часник та почекайте ще 5-10 хв.

Після закінченню часу можна куштувати рагу. Смачного!