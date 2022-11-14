Паштет из селедки — это давно забытая классическая сливочно-рыбная намазка с приправами и овощными добавками.
Большой плюс этой закуски в том, что готовится она из двух главных составляющих — свежей селедки и жирного кисломолочного продукта.
Как приготовить паштет из селедки в домашних условиях — далее в нашем материале.
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Классический рецепт паштета из селедки
Ингредиенты:
- свежая слабосоленая сельдь — 1 рыбина;
- сливочное масло — 100 гр;
- небольшая морковь — 2 шт.
Приготовление:
- Достаньте масло из холодильника и дайте ему размякнуть. У вас должна получиться кремовая консистенция.
- Селедку промойте, достаньте все внутренности, отделите кожу от филе.
- Из рыбного мяса достаньте все косточки.
- Готовое филе промойте и обмокните бумажной салфеткой.
- Нарежьте сельдь на небольшие кубики и добавьте натертую морковь.
- Отправьте селедку с морковью в блендер или мясорубку.
- Когда текстура станет похожей на консистенцию паштета, добавьте туда мягкое масло.
- Все тщательно перемешайте и добавьте соль, специи по вкусу.
- Опрокиньте готовый паштет в тарелочку и поставьте в холодильник на 10-15 мин.
По истечению времени, намажьте паштет из селедки на ломтик хлеба и наслаждайтесь результатом.
Рецепт паштета из селедки, плавленого сырка и яйца
Ингредиенты:
- соленая селедка — 2 шт;
- плавленый сыр — 90 гр;
- морковь — 2 шт;
- яйца — 4 шт;
- лук — 2 шт.
Приготовление:
- Подготовьте сельдь: промойте и достаньте все внутренности, отделите кожу от филе и достаньте косточки.
- Параллельно поставьте вариться яйца.
- Нарежьте чистое филе сельди на небольшие кубики.
- Сваренные яйца почистите и тоже нарежьте.
- Теперь почистите и нарежьте лук и морковь.
- Соедините все ингредиенты и отправьте все в мясорубку или блендер.
- В перекрученную массу добавьте натертый плавленый сырок, соль, перец и любимые специи.
- Все тщательно перемешайте и пересыпьте паштет в миску или контейнер.
- Отправьте паштет из сельди в холодильник на 10-12 часов.
Идеальный паштет из селедки и яйца готов! Такую закуску можно хранить в холодильнике не более недели.