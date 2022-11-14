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Еда

Паштет из селедки: два вкусных рецепта

14 ноября 2022, 20:28
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Паштет из селедки: два вкусных рецепта
Источник: Depositphotos

Паштет из селедки — это давно забытая классическая сливочно-рыбная намазка с приправами и овощными добавками.

Большой плюс этой закуски в том, что готовится она из двух главных составляющих — свежей селедки и жирного кисломолочного продукта.

Как приготовить паштет из селедки в домашних условиях — далее в нашем материале.

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Классический рецепт паштета из селедки

Ингредиенты:

  • свежая слабосоленая сельдь — 1 рыбина;
  • сливочное масло — 100 гр;
  • небольшая морковь — 2 шт.

Приготовление:

  1. Достаньте масло из холодильника и дайте ему размякнуть. У вас должна получиться кремовая консистенция.
  2. Селедку промойте, достаньте все внутренности, отделите кожу от филе.
  3. Из рыбного мяса достаньте все косточки.
  4. Готовое филе промойте и обмокните бумажной салфеткой.
  5. Нарежьте сельдь на небольшие кубики и добавьте натертую морковь.
  6. Отправьте селедку с морковью в блендер или мясорубку.
  7. Когда текстура станет похожей на консистенцию паштета, добавьте туда мягкое масло.
  8. Все тщательно перемешайте и добавьте соль, специи по вкусу.
  9. Опрокиньте готовый паштет в тарелочку и поставьте в холодильник на 10-15 мин.

По истечению времени, намажьте паштет из селедки на ломтик хлеба и наслаждайтесь результатом.

Рецепт паштета из селедки, плавленого сырка и яйца

Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • соленая селедка — 2 шт;
  • плавленый сыр — 90 гр;
  • морковь — 2 шт;
  • яйца — 4 шт;
  • лук — 2 шт.

Приготовление:

  1. Подготовьте сельдь: промойте и достаньте все внутренности, отделите кожу от филе и достаньте косточки.
  2. Параллельно поставьте вариться яйца.
  3. Нарежьте чистое филе сельди на небольшие кубики.
  4. Сваренные яйца почистите и тоже нарежьте.
  5. Теперь почистите и нарежьте лук и морковь.
  6. Соедините все ингредиенты и отправьте все в мясорубку или блендер.
  7. В перекрученную массу добавьте натертый плавленый сырок, соль, перец и любимые специи.
  8. Все тщательно перемешайте и пересыпьте паштет в миску или контейнер.
  9. Отправьте паштет из сельди в холодильник на 10-12 часов.

Идеальный паштет из селедки и яйца готов! Такую закуску можно хранить в холодильнике не более недели.

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