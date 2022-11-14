Паштет из селедки — это давно забытая классическая сливочно-рыбная намазка с приправами и овощными добавками.

Большой плюс этой закуски в том, что готовится она из двух главных составляющих — свежей селедки и жирного кисломолочного продукта.

Как приготовить паштет из селедки в домашних условиях — далее в нашем материале.

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Классический рецепт паштета из селедки

Ингредиенты:

свежая слабосоленая сельдь — 1 рыбина;

сливочное масло — 100 гр;

небольшая морковь — 2 шт.

Приготовление:

Достаньте масло из холодильника и дайте ему размякнуть. У вас должна получиться кремовая консистенция. Селедку промойте, достаньте все внутренности, отделите кожу от филе. Из рыбного мяса достаньте все косточки. Готовое филе промойте и обмокните бумажной салфеткой. Нарежьте сельдь на небольшие кубики и добавьте натертую морковь. Отправьте селедку с морковью в блендер или мясорубку. Когда текстура станет похожей на консистенцию паштета, добавьте туда мягкое масло. Все тщательно перемешайте и добавьте соль, специи по вкусу. Опрокиньте готовый паштет в тарелочку и поставьте в холодильник на 10-15 мин.

По истечению времени, намажьте паштет из селедки на ломтик хлеба и наслаждайтесь результатом.

Рецепт паштета из селедки, плавленого сырка и яйца

Ингредиенты:

соленая селедка — 2 шт;

плавленый сыр — 90 гр;

морковь — 2 шт;

яйца — 4 шт;

лук — 2 шт.

Приготовление:

Подготовьте сельдь: промойте и достаньте все внутренности, отделите кожу от филе и достаньте косточки. Параллельно поставьте вариться яйца. Нарежьте чистое филе сельди на небольшие кубики. Сваренные яйца почистите и тоже нарежьте. Теперь почистите и нарежьте лук и морковь. Соедините все ингредиенты и отправьте все в мясорубку или блендер. В перекрученную массу добавьте натертый плавленый сырок, соль, перец и любимые специи. Все тщательно перемешайте и пересыпьте паштет в миску или контейнер. Отправьте паштет из сельди в холодильник на 10-12 часов.

Идеальный паштет из селедки и яйца готов! Такую закуску можно хранить в холодильнике не более недели.