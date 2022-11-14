Паштет з оселедця — це давно забута класична вершково-рибна намазка з приправами і овочевими добавками.
Великий плюс цієї закуски у тому, що готується вона з двох головних складових – свіжого оселедця та жирного кисломолочного продукта.
Як приготувати паштет з оселедця в домашніх умовах – далі в нашому матеріалі.
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Класичний рецепт паштету з оселедця
Інгредієнти:
- свіжий слабосолений оселедець – 1 рибина;
- вершкове масло – 100 гр;
- невелика морква – 2 шт.
Приготування:
- Дістаньте масло з холодильника та дайте йому розмʼякнути. У вас має вийти кремова консистенція.
- Оселедець промийте, дістаньте усі нутрощі, відокремте шкіру від філе.
- З рибного мʼяса дістаньте усі кісточки.
- Готове філе промийте та обмокніть паперовою серветкою.
- Наріжте оселедець на невеликі кубики та додайте натерту моркву.
- Відправте оселедець з морквою у блендер чи мʼясорубку.
- Коли текстура стане схожою на консистенцію паштету, додайте туди мʼяке масло.
- Усе ретельно перемішайте та додайте сіль, спеції за смаком.
- Перекиньте готовий паштет у тарілочку та поставте у холодильник на 10-15 хв.
По закінченню часу, намастіть паштет з оселедця на скибочку хліба та насолоджуйтесь результатом.
Рецепт паштету з оселедця, плавленого сирка та яйця
Інгредієнти:
- солений оселедець – 2 шт;
- плавлений сир – 90 гр;
- морква – 2 шт;
- яйця – 4 шт;
- цибуля – 2 шт.
Приготування:
- Підготуйте оселедець: промийте та дістаньте усі нутрощі, відокремте шкіру від філе та дістаньте кісточки.
- Паралельно поставте варитися яйця.
- Наріжте чисте філе оселедця на невеликі кубики.
- Зварені яйця почистіть та теж наріжте.
- Тепер почистіть та наріжте цибулю і моркву.
- Зʼєднайте усі інгредієнти та відправте усе в мʼясорубку чи блендер.
- У перекручену масу додайте натертий плавлений сирок, сіль, перець та улюблені спеції.
- Усе ретельно перемішайте та пересипте паштет у миску чи контейнер.
- Відправте паштет з оселедця у холодильник на 10-12 годин.
Ідеальний паштет з оселедця та яйця готовий! Таку закуску можна зберігати в холодильнику не більше тижня.