Паштет з оселедця — це давно забута класична вершково-рибна намазка з приправами і овочевими добавками.

Великий плюс цієї закуски у тому, що готується вона з двох головних складових – свіжого оселедця та жирного кисломолочного продукта.

Як приготувати паштет з оселедця в домашніх умовах – далі в нашому матеріалі.

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Класичний рецепт паштету з оселедця

Інгредієнти:

свіжий слабосолений оселедець – 1 рибина;

вершкове масло – 100 гр;

невелика морква – 2 шт.

Приготування:

Дістаньте масло з холодильника та дайте йому розмʼякнути. У вас має вийти кремова консистенція. Оселедець промийте, дістаньте усі нутрощі, відокремте шкіру від філе. З рибного мʼяса дістаньте усі кісточки. Готове філе промийте та обмокніть паперовою серветкою. Наріжте оселедець на невеликі кубики та додайте натерту моркву. Відправте оселедець з морквою у блендер чи мʼясорубку. Коли текстура стане схожою на консистенцію паштету, додайте туди мʼяке масло. Усе ретельно перемішайте та додайте сіль, спеції за смаком. Перекиньте готовий паштет у тарілочку та поставте у холодильник на 10-15 хв.

По закінченню часу, намастіть паштет з оселедця на скибочку хліба та насолоджуйтесь результатом.

Рецепт паштету з оселедця, плавленого сирка та яйця

Інгредієнти:

солений оселедець – 2 шт;

плавлений сир – 90 гр;

морква – 2 шт;

яйця – 4 шт;

цибуля – 2 шт.

Приготування:

Підготуйте оселедець: промийте та дістаньте усі нутрощі, відокремте шкіру від філе та дістаньте кісточки. Паралельно поставте варитися яйця. Наріжте чисте філе оселедця на невеликі кубики. Зварені яйця почистіть та теж наріжте. Тепер почистіть та наріжте цибулю і моркву. Зʼєднайте усі інгредієнти та відправте усе в мʼясорубку чи блендер. У перекручену масу додайте натертий плавлений сирок, сіль, перець та улюблені спеції. Усе ретельно перемішайте та пересипте паштет у миску чи контейнер. Відправте паштет з оселедця у холодильник на 10-12 годин.

Ідеальний паштет з оселедця та яйця готовий! Таку закуску можна зберігати в холодильнику не більше тижня.