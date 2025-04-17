Отличие паски бриошь заключается в том, что она заимствует приготовление из французской кухни.
Бриошь – это вид дрожжевого теста, которое отличается необычайной нежностью и изяществом.
Сочетая традиционную рецептуру пасхи с техникой бриошь, мы получаем уникальное сочетание вкуса и текстуры. Стоит попробовать!
Как приготовить пасху бриош по проверенному временем рецепту – читайте в материале.
Пасха бриошь: рецепт пошагово
Для теста бриошь сливочное масло и яйца должны быть охлаждены. Муку надо хорошо просеять. Можно несколько раз.
Ингредиенты:
Для опары:
- мука пшеничная – 200 г
- молоко – 230 мл
дрожжи сухие – 0,5 ч. л.
Для теста:
- мука пшеничная – 500 г
- дрожжи сухие – 1 ч. л.
- соль – 10 г
- сахар – 100 г
- яйца – 350 г
- сливочное масло – 250 г
- молоко – 50 мл
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- цедра апельсина – 1 ст. л.
- изюм с вяленой клюквой – 200 г
- коньяк или ром – 100 мл
Для смазывания пасок:
- яичный желток – 1 шт.
- молоко – 2 ст. л.
Приготовление паски бриошь:
- Для опары в теплом молоке растворяем дрожжи. Добавляем муку, перемешиваем. Оставляем в тепле, накрыв кухонным полотенцем на 2 часа. Опара будет хорошо увеличиваться в размере, поэтому сосуд, в котором она будет подходить, стоит взять большой.
- Для вкусного сдобного теста в чашу кухонного комбайна пересыпаем муку. Делаем там три лунки. В одну лунку высыпаем сухие дрожжи, во вторую – сахар с ванильным сахаром, а в последнюю – соль. Теперь делаем несколько оборотов на низкой скорости.
- Теперь, вымешивая на низкой скорости, добавляем холодные яйца и молоко. Вымешиваем 5 минут.
- Скорость увеличиваем и вводим в тесто половину нарезанного кубиками сливочного масла. Вымешиваем еще около 10 минут.
- Теперь добавляем опару, вымешиваем 1 минуту. Добавляем оставшееся сливочное масло и вымешиваем еще 10 минут на средней скорости.
- Тесто перекладываем в миску, накрываем полотенцем и оставляем подходить в теплом месте на 1 час.
- Затем тесто обминаем и перекладываем в чистую миску смазанную сливочным маслом. Накрываем полотенцем и помещаем в холодильник на 8 часов (можно на ночь).
- Изюм и клюкву промываем, перебираем и выкладываем в миску. Поливаем алкоголем и оставляем на 30 минут (можно больше).
- Тесто выкладываем на стол, обминаем. Затем смешиваем с цукатами и цедрой апельсина.
- Заполняем бумажные формочки для пасок на 1/3 и оставляем подходить в тепле на 1-2 часа.
- Паски смазываем растертым с молоком яичным желтком.
- Выпекаем паски бриошь в духовке при 160°С от 20 до 40 минут. Время выпекания зависит от размера формочек.
- Украшаем паски глазурью и посыпаем кондитерской посыпкой.
Источник: smachno
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.