Отличие паски бриошь заключается в том, что она заимствует приготовление из французской кухни.

Бриошь – это вид дрожжевого теста, которое отличается необычайной нежностью и изяществом.

Сочетая традиционную рецептуру пасхи с техникой бриошь, мы получаем уникальное сочетание вкуса и текстуры. Стоит попробовать!

Как приготовить пасху бриош по проверенному временем рецепту – читайте в материале.

Пасха бриошь: рецепт пошагово

Для теста бриошь сливочное масло и яйца должны быть охлаждены. Муку надо хорошо просеять. Можно несколько раз.

Ингредиенты:

Для опары:

мука пшеничная – 200 г

молоко – 230 мл

дрожжи сухие – 0,5 ч. л.

Для теста:

мука пшеничная – 500 г

дрожжи сухие – 1 ч. л.

соль – 10 г

сахар – 100 г

яйца – 350 г

сливочное масло – 250 г

молоко – 50 мл

ванильный сахар – 1 ч. л.

цедра апельсина – 1 ст. л.

изюм с вяленой клюквой – 200 г

коньяк или ром – 100 мл

Для смазывания пасок:

яичный желток – 1 шт.

молоко – 2 ст. л.

Приготовление паски бриошь:

Для опары в теплом молоке растворяем дрожжи. Добавляем муку, перемешиваем. Оставляем в тепле, накрыв кухонным полотенцем на 2 часа. Опара будет хорошо увеличиваться в размере, поэтому сосуд, в котором она будет подходить, стоит взять большой. Для вкусного сдобного теста в чашу кухонного комбайна пересыпаем муку. Делаем там три лунки. В одну лунку высыпаем сухие дрожжи, во вторую – сахар с ванильным сахаром, а в последнюю – соль. Теперь делаем несколько оборотов на низкой скорости. Теперь, вымешивая на низкой скорости, добавляем холодные яйца и молоко. Вымешиваем 5 минут. Скорость увеличиваем и вводим в тесто половину нарезанного кубиками сливочного масла. Вымешиваем еще около 10 минут. Теперь добавляем опару, вымешиваем 1 минуту. Добавляем оставшееся сливочное масло и вымешиваем еще 10 минут на средней скорости. Тесто перекладываем в миску, накрываем полотенцем и оставляем подходить в теплом месте на 1 час. Затем тесто обминаем и перекладываем в чистую миску смазанную сливочным маслом. Накрываем полотенцем и помещаем в холодильник на 8 часов (можно на ночь). Изюм и клюкву промываем, перебираем и выкладываем в миску. Поливаем алкоголем и оставляем на 30 минут (можно больше). Тесто выкладываем на стол, обминаем. Затем смешиваем с цукатами и цедрой апельсина. Заполняем бумажные формочки для пасок на 1/3 и оставляем подходить в тепле на 1-2 часа. Паски смазываем растертым с молоком яичным желтком. Выпекаем паски бриошь в духовке при 160°С от 20 до 40 минут. Время выпекания зависит от размера формочек. Украшаем паски глазурью и посыпаем кондитерской посыпкой.

Источник: smachno

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.