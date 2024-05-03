Відмінність паски у формі бріош полягає в тому, що вона запозичує приготування з французької кухні.
Бріош – це вид дріжджового тіста, яке відрізняється надзвичайною ніжністю та витонченістю.
Поєднуючи традиційну рецептуру паски з технікою бріош, ми отримуємо унікальне поєднання смаку й текстури. Варто спробувати!
Як приготувати паску бріош за перевіреним часом рецептом – читайте в матеріалі.
Паска бріош: рецепт покроково
Для тіста бріош вершкове масло та яйця повинні бути охолоджені. Борошно треба гарно просіяти. Можна й декілька разів.
Інгредієнти:
Для опари:
- борошно пшеничне – 200 г
- молоко – 230 мл
- дріжджі сухі – 0,5 ч. л.
Для тіста:
- борошно пшеничне – 500 г
- дріжджі сухі – 1 ч. л.
- сіль – 10 г
- цукор – 100 г
- яйця – 350 г
- вершкове масло – 250 г
- молоко – 50 мл
- ванільний цукор – 1 ч. л.
- цедра апельсина – 1 ст. л.
- родзинки з в’яленою журавлиною – 200 г
- коньяк чи ром – 100 мл
Для змащення пасок:
- яєчний жовток – 1 шт.
- молоко – 2 ст. л.
Приготування паски бріош:
- Для опари у теплому молоці розчиняємо дріжджі. Додаємо борошно, перемішуємо. Залишаємо у теплі, накривши кухонним рушником на дві години. Опара буде добре збільшуватися у розмірі, тому посудину, в якій вона підходитиме, варто взяти величеньку.
- Для смачного здобного тіста у чашу кухонного комбайна пересипаємо борошно. Робимо там три лунки. У одну лунку висипаємо сухі дріжджі, у другу – цукор із ванільним цукром, а в останню – сіль. Тепер робимо кілька обертів на низькій швидкості.
- Тепер, вимішуючи на низькій швидкості, додаємо холодні яйця та молоко. Вимішуємо 5 хвилин.
- Швидкість збільшуємо і вводимо у тісто половину нарізаного кубиками вершкового масла. Вимішуємо ще близько 10 хвилин.
- Тепер додаємо опару, вимішуємо 1 хвилину. Додаємо вершкове масло, що залишилося і вимішуємо ще 10 хвилин на середній швидкості.
- Тісто перекладаємо у миску, накриваємо рушником і залишаємо підходити у теплому місці на 1 годину.
- Потім тісто обминаємо і перекладаємо в чисту миску змащену вершковим маслом. Накриваємо рушником і ставимо у холодильник на 8 годин (можна на ніч).
- Родзинки та журавлину промиваємо, перебираємо та викладаємо у миску. Поливаємо алкоголем і залишаємо на 30 хвилин (можна й більше).
- Тісто викладаємо на стіл, обминаємо. Потім змішуємо з цукатами та цедрою апельсина.
- Заповнюємо паперові формочки для пасок на 1/3 і залишаємо підходити у теплі на 1-2 години.
- Паски змащуємо розтертим з молоком яєчним жовтком.
- Випікаємо паску бріош у духовці за 160°С від 20 до 40 хвилин. Час випікання залежить від розміру формочок.
- Прикрашаємо паски глазур’ю та посипаємо кондитерською посипкою.
Джерело: smachno
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.