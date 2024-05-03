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Паска бріош: найкращий рецепт на Великдень 2024

3 Травня 2024, 19:56
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Паска бріош

Відмінність паски у формі бріош полягає в тому, що вона запозичує приготування з французької кухні.

Бріош – це вид дріжджового тіста, яке відрізняється надзвичайною ніжністю та витонченістю.

Поєднуючи традиційну рецептуру паски з технікою бріош, ми отримуємо унікальне поєднання смаку й текстури. Варто спробувати!

Як приготувати паску бріош за перевіреним часом рецептом – читайте в матеріалі.

Паска бріош: рецепт покроково

Для тіста бріош вершкове масло та яйця повинні бути охолоджені. Борошно треба гарно просіяти. Можна й декілька разів.

Інгредієнти:

Для опари:

  • борошно пшеничне – 200 г
  • молоко – 230 мл
  • дріжджі сухі – 0,5 ч. л.

Для тіста:

  • борошно пшеничне – 500 г
  • дріжджі сухі – 1 ч. л.
  • сіль – 10 г
  • цукор – 100 г
  • яйця – 350 г
  • вершкове масло – 250 г
  • молоко – 50 мл
  • ванільний цукор – 1 ч. л.
  • цедра апельсина – 1 ст. л.
  • родзинки з в’яленою журавлиною – 200 г
  • коньяк чи ром – 100 мл

Для змащення пасок:

  • яєчний жовток – 1 шт.
  • молоко – 2 ст. л.

Приготування паски бріош:

  1. Для опари у теплому молоці розчиняємо дріжджі. Додаємо борошно, перемішуємо. Залишаємо у теплі, накривши кухонним рушником на дві години. Опара буде добре збільшуватися у розмірі, тому посудину, в якій вона підходитиме, варто взяти величеньку.
  2. Для смачного здобного тіста у чашу кухонного комбайна пересипаємо борошно. Робимо там три лунки. У одну лунку висипаємо сухі дріжджі, у другу – цукор із ванільним цукром, а в останню – сіль. Тепер робимо кілька обертів на низькій швидкості.
  3. Тепер, вимішуючи на низькій швидкості, додаємо холодні яйця та молоко. Вимішуємо 5 хвилин.
  4. Швидкість збільшуємо і вводимо у тісто половину нарізаного кубиками вершкового масла. Вимішуємо ще близько 10 хвилин.
  5. Тепер додаємо опару, вимішуємо 1 хвилину. Додаємо вершкове масло, що залишилося і вимішуємо ще 10 хвилин на середній швидкості.
  6. Тісто перекладаємо у миску, накриваємо рушником і залишаємо підходити у теплому місці на 1 годину.
  7. Потім тісто обминаємо і перекладаємо в чисту миску змащену вершковим маслом. Накриваємо рушником і ставимо у холодильник на 8 годин (можна на ніч).
  8. Родзинки та журавлину промиваємо, перебираємо та викладаємо у миску. Поливаємо алкоголем і залишаємо на 30 хвилин (можна й більше).
  9. Тісто викладаємо на стіл, обминаємо. Потім змішуємо з цукатами та цедрою апельсина.
  10. Заповнюємо паперові формочки для пасок на 1/3 і залишаємо підходити у теплі на 1-2 години.
  11. Паски змащуємо розтертим з молоком яєчним жовтком.
  12. Випікаємо паску бріош у духовці за 160°С від 20 до 40 хвилин. Час випікання залежить від розміру формочок.
  13. Прикрашаємо паски глазур’ю та посипаємо кондитерською посипкою.
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Джерело: smachno

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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