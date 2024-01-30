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Пита: рецепт на сковороде легко и просто

30 января 2024, 13:01
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Піта: рецепт на сковороді

История питы насчитывает тысячи лет, а ее корни можно проследить в различных культурах Средиземноморья и Ближнего Востока.

Что такое пита

Пита – это приятный на вид круглый хлебушек, который выпекается на сковороде так, что имеет пустоту внутри.

Поэтому пита часто используется для приготовления разнообразных блюд. Она может быть подана как сопровождение к горячим блюдам, так и использоваться для создания вкусных закусок.

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Рецепт питы не сложный и очень актуальный, потому что готовится она из пресного теста с минимальным количеством доступных каждому ингредиентов.

И к тому же это получается значительно экономнее, чем приобрести ее готовую в магазине.

Пита на сковороде – рецепт приготовления

Основная особенность рецепта приготовления домашней питы заключается в том, что она выпекается при высокой температуре, что позволяет получить ту самую пустоту в середине хлебца.

Ингредиенты:

  • мука – 400 г
  • вода – 200 мл
  • растительное масло рафинированное – 2 ст. л.
  • соль – 0,5 ч. л.

Приготовление:

  1. Муку просеиваем в глубокую миску, вливаем масло и добавляем соль. Перемешиваем ложкой.
  2. Затем вливаем очень горячую воду и начинаем замешивать тесто. Сначала вымешиваем ложкой, а когда тесто немного остынет – руками. Заварное тесто очень удобное в работе – вам понравится.
  3. Традиционно тесто скатывают в шарик, заворачивают в пищевую пленку и оставляют на 15 минут в холодильнике, или на 25 минут при комнатной температуре.
  4. Тесто делим на одинаковые кусочки и формируем из них шарики.
  5. Каждый шарик не спеша раскатываем в блинчик круглой формы.
  6. Сковороду разогреваем. Поливать растительным маслом не нужно. Выкладываем по очереди сделанные изделия и готовим, пока они не начнут надуваться.
  7. После этого сразу переворачиваем на другую сторону и готовим еще около 2 минут.
  8. Готовые изделия накрываем полотенцем и оставляем до полного остывания.

Питы можно начинить мясом, фалафелем, различными овощами, зеленью и соусами по вкусу. В последнее время набирает популярность пита с хумусом.

Итак, как видим, рецепт питы на сковороде совсем не сложный. Приятного аппетита!

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Фото: Depositphotos

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