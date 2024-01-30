История питы насчитывает тысячи лет, а ее корни можно проследить в различных культурах Средиземноморья и Ближнего Востока.
Что такое пита
Пита – это приятный на вид круглый хлебушек, который выпекается на сковороде так, что имеет пустоту внутри.
Поэтому пита часто используется для приготовления разнообразных блюд. Она может быть подана как сопровождение к горячим блюдам, так и использоваться для создания вкусных закусок.
Рецепт питы не сложный и очень актуальный, потому что готовится она из пресного теста с минимальным количеством доступных каждому ингредиентов.
И к тому же это получается значительно экономнее, чем приобрести ее готовую в магазине.
Пита на сковороде – рецепт приготовления
Основная особенность рецепта приготовления домашней питы заключается в том, что она выпекается при высокой температуре, что позволяет получить ту самую пустоту в середине хлебца.
Ингредиенты:
- мука – 400 г
- вода – 200 мл
- растительное масло рафинированное – 2 ст. л.
- соль – 0,5 ч. л.
Приготовление:
- Муку просеиваем в глубокую миску, вливаем масло и добавляем соль. Перемешиваем ложкой.
- Затем вливаем очень горячую воду и начинаем замешивать тесто. Сначала вымешиваем ложкой, а когда тесто немного остынет – руками. Заварное тесто очень удобное в работе – вам понравится.
- Традиционно тесто скатывают в шарик, заворачивают в пищевую пленку и оставляют на 15 минут в холодильнике, или на 25 минут при комнатной температуре.
- Тесто делим на одинаковые кусочки и формируем из них шарики.
- Каждый шарик не спеша раскатываем в блинчик круглой формы.
- Сковороду разогреваем. Поливать растительным маслом не нужно. Выкладываем по очереди сделанные изделия и готовим, пока они не начнут надуваться.
- После этого сразу переворачиваем на другую сторону и готовим еще около 2 минут.
- Готовые изделия накрываем полотенцем и оставляем до полного остывания.
Питы можно начинить мясом, фалафелем, различными овощами, зеленью и соусами по вкусу. В последнее время набирает популярность пита с хумусом.
Итак, как видим, рецепт питы на сковороде совсем не сложный. Приятного аппетита!
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