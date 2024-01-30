История питы насчитывает тысячи лет, а ее корни можно проследить в различных культурах Средиземноморья и Ближнего Востока.

Что такое пита

Пита – это приятный на вид круглый хлебушек, который выпекается на сковороде так, что имеет пустоту внутри.

Поэтому пита часто используется для приготовления разнообразных блюд. Она может быть подана как сопровождение к горячим блюдам, так и использоваться для создания вкусных закусок.

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Рецепт питы не сложный и очень актуальный, потому что готовится она из пресного теста с минимальным количеством доступных каждому ингредиентов.

И к тому же это получается значительно экономнее, чем приобрести ее готовую в магазине.

Пита на сковороде – рецепт приготовления

Основная особенность рецепта приготовления домашней питы заключается в том, что она выпекается при высокой температуре, что позволяет получить ту самую пустоту в середине хлебца.

Ингредиенты:

мука – 400 г

вода – 200 мл

растительное масло рафинированное – 2 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

Приготовление:

Муку просеиваем в глубокую миску, вливаем масло и добавляем соль. Перемешиваем ложкой. Затем вливаем очень горячую воду и начинаем замешивать тесто. Сначала вымешиваем ложкой, а когда тесто немного остынет – руками. Заварное тесто очень удобное в работе – вам понравится. Традиционно тесто скатывают в шарик, заворачивают в пищевую пленку и оставляют на 15 минут в холодильнике, или на 25 минут при комнатной температуре. Тесто делим на одинаковые кусочки и формируем из них шарики. Каждый шарик не спеша раскатываем в блинчик круглой формы. Сковороду разогреваем. Поливать растительным маслом не нужно. Выкладываем по очереди сделанные изделия и готовим, пока они не начнут надуваться. После этого сразу переворачиваем на другую сторону и готовим еще около 2 минут. Готовые изделия накрываем полотенцем и оставляем до полного остывания.

Питы можно начинить мясом, фалафелем, различными овощами, зеленью и соусами по вкусу. В последнее время набирает популярность пита с хумусом.

Итак, как видим, рецепт питы на сковороде совсем не сложный. Приятного аппетита!

Фото: Depositphotos