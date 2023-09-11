Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV пояснила, чому хумус має стати однією з головних страв для тих, хто стежить за своєю фігурою і дотримується здорового харчування.

– Хумус – справді ідеальна закуска для тих, хто прагне здорового повноцінного харчування і стежить за фігурою, – каже Людмила Сердюк.

Лікарка нагадала, що хумус – це пюре з відвареного нуту, до якого додано оливкову олію, сік лимона, трохи часнику та паприки.

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Насамперед, за словами медика, хумус цінний високим вмістом клітковини і білка, якого в закусці приблизно стільки ж, скільки й у м’ясі курки.

Жир у хумусі присутній завдяки оливковій олії, яка, на відміну від соняшникової, більш корисна і не сприяє набору зайвих кілограмів.

Що ж стосується вуглеводів, то в хумусі вони складні, тобто такі, що повільно розщеплюються, зберігаючи тим самим відчуття ситості на довгий час. Цей фактор – запорука того, що людину не тягнутиме щось перекусити між основними прийомами їжі.

Вживати хумус лікар рекомендує у вигляді намазки на цільнозерновий хліб зі шматочком пісного м’яса, заправки для салатів, або просто вмочати в нього свіжі овочі.