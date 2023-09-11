Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV объяснила, почему хумус должен стать одним из главных блюд для тех, кто следит за своей фигурой и придерживается здорового питания.

— Хумус — действительно идеальная закуска для тех, кто стремится к здоровому полноценному питанию и следит за фигурой, — говорит Людмила Сердюк.

Врач напомнила, что хумус — это пюре из отварного нута, в которое добавлены оливковое масло, сок лимона, немного чеснока и паприки.

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Прежде всего, по словам медика, хумус ценен высоким содержанием клетчатки и белка, которого в закуске примерно столько же, сколько и в мясе курицы.

Жир в хумусе присутствует за счет оливкового масла, которое, в отличие от подсолнечного, более полезное и не способствует набору лишних килограммов.

Что же касается углеводов, то в хумусе они — сложные, то есть такие, которые медленно расщепляются, сохраняя тем самым чувство сытости на долгое время. Этот фактор — залог того, что человека не будет тянуть что-то перекусить между основными приемами пищи.

Употреблять хумус врач рекомендует в виде намазки на цельнозерновой хлеб с кусочком постного мяса, заправки для салатов, или просто макать в него свежие овощи.