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Много белка, клетчатки и сложных углеводов: идеальная закуска для тех, кто следит за фигурой

11 сентября 2023, 15:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
хумус
Источник: Pexels

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV объяснила, почему хумус должен стать одним из главных блюд для тех, кто следит за своей фигурой и придерживается здорового питания.

— Хумус — действительно идеальная закуска для тех, кто стремится к здоровому полноценному питанию и следит за фигурой, — говорит Людмила Сердюк.

Врач напомнила, что хумус — это пюре из отварного нута, в которое добавлены оливковое масло, сок лимона, немного чеснока и паприки.

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Прежде всего, по словам медика, хумус ценен высоким содержанием клетчатки и белка, которого в закуске примерно столько же, сколько и в мясе курицы.

Жир в хумусе присутствует за счет оливкового масла, которое, в отличие от подсолнечного, более полезное и не способствует набору лишних килограммов.

Что же касается углеводов, то в хумусе они — сложные, то есть такие, которые медленно расщепляются, сохраняя тем самым чувство сытости на долгое время. Этот фактор — залог того, что человека не будет тянуть что-то перекусить между основными приемами пищи.

Употреблять хумус врач рекомендует в виде намазки на цельнозерновой хлеб с кусочком постного мяса, заправки для салатов, или просто макать в него свежие овощи.

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