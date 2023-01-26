Плоский и подтянутый животик — мечта каждой женщины. Зона живота и боков считается одной из самых проблемных частей тела как у женщин, так и мужчин.

Сбросить лишние сантиметры и подтянуть животик помогут правильное, сбалансированное питание и физические нагрузки.

Какие упражнения помогут достичь плоского живота, узнавали Факты ICTV.

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Работа с дыханием: специальная методика

Привести тело в форму, а особенно животик, вам помогут не классические упражнения на пресс, а работа с дыханием. Особенно эта методика понравится тем, кто не любит тяжелые физические нагрузки.

Бодифлекс (Bodyflex) — это техника, которая поможет похудеть во всем теле и поддерживать вес в норме. Методику разработала американская домохозяйка Грир Чайлдерс в начале 1990-х годов.

В своей книге Великолепная фигура за 15 минут в день Чайлдерс отмечает, что выполнять технику может любой человек, ведь работа с дыханием не имеет возрастных ограничений или половых разграничений.

Бодифлекс сочетает в себе выполнение специальных упражнения и дыхания. Во время выполнения техники, организм наполняется дополнительным кислородом, который и сжигает жиры.

— Сам по себе кислород сжигает жировое вещество. Чем больше человек получает кислорода, тем больше дает своему телу импульса для сжигания, — отмечает Чайлдерс.

Техника бодифлекса — это сочетание глубокого диафрагмального дыхания, вакуума живота, что стимулирует внутренние органы и делает самомассаж, и статических упражнений, которые задействуют все мышцы.

— Как следствие — человек остается в тонусе и получает хороший результат по всему телу.

Особенно бодифлекс влияет на вид живота, ведь все упражнения делаются за счет вакуума.

Плоский живот за две недели

Итак, если вам надоели традиционные упражнения на пресс, вы хотите наладить работу внутренних органов, похудеть и привести тело в форму, Грир Чайлдерс предлагает вам выполнить специальный комплекс бодифлекса.

Чайлдерс советует начинающим выполнять упражнения дважды в день — утром и вечером. Однако, если у вас мало времени, одного раза утром будет вполне достаточно!

Сперва запомните основные правила:

бодифлекс выполняем утром натощак;

делать упражнения стоит сразу после подъема;

вам не понадобится специальный спортивный инвентарь или форма — выполнять упражнения можно просто в пижаме;

регулярность — залог успеха: выполняйте комплекс ежедневно, и вы увидите гарантированный результат!

Чайлдерс отмечает, что перед тем, как начинать выполнять статические упражнения, сперва нужно изучить саму технику дыхания. Она состоит из пяти этапов:

Выдохните весь воздух из легких через рот, сложив губы трубочкой, спокойно и равномерно выдыхайте весь воздух из легких. Быстро вдохните воздух через нос (быстро и шумно вдохните воздух носом, максимально заполнив легкие). Будто из диафрагмы с силой выдохните весь воздух через рот (у вас должно получиться что-то типа звука “пах”). Теперь задержите дыхание и втяните живот со всей силой. Держите живот втянутым 8-10 сек (именно во время втягивания живота вы будете выполнять статические упражнения). Спокойно вдохните, расслабляя мышцы живота.

Автор предупреждает, что с первого раза не все смогут выполнить технику дыхания. Поэтому сначала нужно немного потренироваться.

— Вы можете почувствовать легкое головокружение, это вполне нормально, ведь в организм начало поступать много кислорода, — пишет Чайлдерс.

Лишь после изучения техники можно приступать к статическим упражнениям.

Упражнения для плоского живота

Упражнение 1

Начальная позиция: ноги на ширине плеч, ладони упираются чуть выше колен.

Выполняете дыхательный комплекс и втяните живот.

Главная позиция: на задержке дыхания делаете шаг правой ногой вперед, перенося вес тела на переднюю ногу. Задняя нога вытянута, передняя нога согнута в колене на 90°. Правый локоть лежит на правом колене, левая рука вытянута над головой и тянется дальше вперед.

Выдерживаем позу 8-10 счетов, на выдохе вернитесь в исходное положение. Повторить по три раза на каждую сторону.

Упражнение 2

Исходная позиция: лягте на спину и согните ноги, чтобы ступни стояли на полу. Поднимите руки точно вверх перед собой.

Выполняйте дыхательный комплекс.

На задержке дыхания втяните живот и подтягивайтесь вверх за руками, отрывая от пола голову, плечи и верхнюю часть спины. Голова должна быть откинута назад.

На выдохе опускайтесь и расслабляйтесь. Повторите упражнение три раза.

Упражнение 3

Начальная позиция: станьте на колени (в позу кошки) упритесь на локти согнутых под 90° рук. Одну ногу выпрямите точно назад и упритесь пальцами в пол.

Выполняйте дыхательный комплекс.

Основная позиция: на задержке дыхания поднимите вытянутую назад ногу как можно выше, при этом старайтесь не прогибать поясницу, чтобы не перегружать позвоночник.

На задержке дыхания удерживайте ногу вверху, сжимая и расслабляя при этом ягодицы. На выдохе опустите ногу. Повторите по три раза на каждую ногу.

Кстати, это упражнение поможет подтянуть ваши ножки и ягодицы.

Упражнение 4

Начальная позиция: опуститесь на колени и руки, станьте в позицию кошки. Спину и руки держите ровно.

Выполните дыхательный комплекс, задержите дыхание, втяните живот и примите основную позицию.

Основная позиция: наклоните голову и выгните спину, поднимая ее как можно выше (поза разъяренной кошки). Задержитесь в этой позиции на 8-10 счетов.

Выдохните и расслабьте спину. Повторите упражнение три раза.

Упражнение 5

Начальная позиция: опуститесь на колени и руки. Вытяните прямую правую ногу в сторону (под прямым углом к телу). Правая ступня должна быть на полу.

Выполните дыхательный комплекс, закройте дыхание, втяните живот и примите основную позицию.

Основная позиция: поднимите вытянутую правую ногу до уровня бедра. Нога должна оставаться прямой. Тяните вытянутую ногу вперед к голове. Задержитесь в этой позиции на 8-10 счетов.

Выдохните и расслабьте спину. Повторите упражнение по три раза на каждую ногу.

Выполняя этот комплекс ежедневно натощак, уже через несколько дней вы почувствуете, как меняется ваше тело. За две недели у вас исчезнет животик, а через 30 дней выполнения бодифлекса вы наконец увидите в зеркале плоский живот и стройное, подтянутое тело!

Противопоказания

Несмотря на все положительные стороны бодифлекса, выполнять дыхательные упражнения можно не всем. Делать вакуумный комплекс упражнений запрещено при: