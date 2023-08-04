Сегодня порносайты доступны миллионам людей. Многие считают посещение таких платформ, позорным для себя, поэтому тщательно скрывают это от родных и близких.
На этом этапе еще можно выпрыгнуть из стремительного потока, но впоследствии все может измениться.
Почему люди становятся зависимыми от порнографии?
Подобно наркотикам , алкоголю или социальным сетям , порнография вызывает выброс дофамина — гормона счастья — в мозгу.
Когда кто-то испытывает оргазм во время просмотра порно, высвобождается другой набор гормонов — эндорфинов, которые могут облегчить боль и стресс.
По данным The Addiction Center , именно сочетание этих двух химических веществ в мозге делает порно таким захватывающим.
Согласно опросу YouGov 2022, половина мужчин и шестая часть женщин в Британии регулярно смотрят порно. И почти для 13% мужчин это ежедневное занятие.
Число британцев, зависимых от порнографии, стремительно растет: в 2021 году за помощью обратились 60 тыс. человек. Это те, кто захотел избавиться от проблемы.
По словам сексопатолога клиники The Priory, смотреть порно и хотеть близости — это совершенно нормально.
Но когда порно начинает завладевать другими аспектами вашей жизни, это уже признак зависимости.
В клинике The Priory назвали шесть симптомов порнозависимости.
- Общение с друзьями и семьей занимает меньше времени, чем просмотр порно.
- Для получения удовольствия, приходится увеличивать количество времени, затрачиваемого на просмотр и скачивание порно.
- Вы злитесь или раздражаетесь, если вас уличают в просмотре порносайтов.
- Испытываете что-то наподобие ломки, если долго не можете смотреть порно.
- Чувствуете потребность в доступе к более причудливым или экстремальным видам порнографии, чтобы получить удовлетворение. Это может привести к тому, что вы будете искать платные сексуальные контакты онлайн или даже лично.
- Появляется желание включить то, что видите на экране, в свою сексуальную жизнь. Не исключено, что подобные эксперименты негативно скажутся на ваших отношениях.
Какая помощь нужна людям с зависимостью от порно?
Порнозависимость лечится так же, как алкоголизм или наркомания. Существует также много доступной онлайн-помощи для людей, которые борются с зависимостью от порнографии и хотят ее преодолеть.