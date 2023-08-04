Сегодня порносайты доступны миллионам людей. Многие считают посещение таких платформ, позорным для себя, поэтому тщательно скрывают это от родных и близких.

На этом этапе еще можно выпрыгнуть из стремительного потока, но впоследствии все может измениться.

Почему люди становятся зависимыми от порнографии?

Подобно наркотикам , алкоголю или социальным сетям , порнография вызывает выброс дофамина — гормона счастья — в мозгу.

Когда кто-то испытывает оргазм во время просмотра порно, высвобождается другой набор гормонов — эндорфинов, которые могут облегчить боль и стресс.

По данным The Addiction Center , именно сочетание этих двух химических веществ в мозге делает порно таким захватывающим.

Согласно опросу YouGov 2022, половина мужчин и шестая часть женщин в Британии регулярно смотрят порно. И почти для 13% мужчин это ежедневное занятие.

Число британцев, зависимых от порнографии, стремительно растет: в 2021 году за помощью обратились 60 тыс. человек. Это те, кто захотел избавиться от проблемы.

По словам сексопатолога клиники The Priory, смотреть порно и хотеть близости — это совершенно нормально.

Но когда порно начинает завладевать другими аспектами вашей жизни, это уже признак зависимости.

В клинике The Priory назвали шесть симптомов порнозависимости.

Общение с друзьями и семьей занимает меньше времени, чем просмотр порно. Для получения удовольствия, приходится увеличивать количество времени, затрачиваемого на просмотр и скачивание порно. Вы злитесь или раздражаетесь, если вас уличают в просмотре порносайтов. Испытываете что-то наподобие ломки, если долго не можете смотреть порно. Чувствуете потребность в доступе к более причудливым или экстремальным видам порнографии, чтобы получить удовлетворение. Это может привести к тому, что вы будете искать платные сексуальные контакты онлайн или даже лично. Появляется желание включить то, что видите на экране, в свою сексуальную жизнь. Не исключено, что подобные эксперименты негативно скажутся на ваших отношениях.

Какая помощь нужна людям с зависимостью от порно?

Порнозависимость лечится так же, как алкоголизм или наркомания. Существует также много доступной онлайн-помощи для людей, которые борются с зависимостью от порнографии и хотят ее преодолеть.