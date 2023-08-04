Сьогодні порносайти доступні мільйонам людей. Багато хто вважає відвідини таких платформ ганебним для себе, тому ретельно приховує це від рідних і близьких.

На цьому етапі ще можна вистрибнути з стрімкого потоку, але згодом все може змінитися.

Чому люди стають залежними від порнографії?

Подібно до наркотиків, алкоголю або соціальних мереж, порнографія викликає викид дофаміну – гормону щастя – у мозку.

Коли хтось відчуває оргазм під час перегляду порно, вивільняється інший набір гормонів – ендорфінів, які можуть полегшити біль і стрес.

За даними The Addiction Center, саме поєднання цих двох хімічних речовин у мозку робить порно таким захопливим.

Згідно з опитуванням YouGov 2022, половина чоловіків і шоста частина жінок у Британії регулярно дивляться порно. І майже для 13% чоловіків це щоденне заняття.

Кількість британців, залежних від порнографії, стрімко зростає: у 2021 році за допомогою звернулися 60 тисяч осіб. Це ті, хто захотів позбутися проблеми.

За словами сексопатолога клініки The Priory, дивитися порно і хотіти близькості – це абсолютно нормально.

Але коли порно починає заволодівати іншими аспектами вашого життя, це вже ознака залежності.

У клініці The Priory назвали шість симптомів порнозалежності.

Спілкування з друзями та сім’єю займає менше часу, ніж перегляд порно. Для отримання задоволення доводиться збільшувати кількість часу, що витрачається на перегляд і скачування порно. Ви злитеся або дратуєтеся, якщо вас викривають у перегляді порно-сайтів. Відчуваєте щось на зразок ломки, якщо довго не можете дивитися порно. Виникає потреба в доступі до більш химерних або екстремальних видів порнографії, щоб отримати задоволення. Це може призвести до того, що ви будете шукати платні сексуальні контакти онлайн або навіть особисто. З’являється бажання включити те, що бачите на екрані, у своє сексуальне життя. Не виключено, що подібні експерименти негативно позначаться на ваших стосунках.

Яка допомога потрібна людям із залежністю від порно?

Порнозалежність лікується так само, як алкоголізм або наркоманія. Існує також багато доступної онлайн-допомоги для людей, які борються із залежністю від порнографії і хочуть її подолати.