В ходе исследования американские ученые-эндокринологи выяснили, что гиперсексуальное расстройство у мужчин может объясняться более высоким уровнем в крови так называемого гормона любви – окситоцина.

Гиперсексуальное расстройство означает чрезмерное, постоянное сексуальное влечение, связанное с различными состояниями настроения, с компонентом импульсивности и пережитой потерей контроля.

Окситоцин – это гормон, вырабатываемый гипоталамусом и секретируемый гипофизом. Он играет ключевую роль в сексуальном поведении, а аномальные уровни гормона могут способствовать гиперсексуальному расстройству.

Исследователи проанализировали образцы крови 64 мужчин с гиперсексуальным расстройством и 38 здоровых мужчин и обнаружили, что у гиперсексуальных участников был более высокий уровень окситоцина в крови.

— Мы обнаружили, что мужчины с компульсивным расстройством сексуального поведения (CSBD) имеют более высокий уровень окситоцина по сравнению со здоровыми мужчинами, — сказал исследователь Андреас Чатзиттофис.

По его словам, проведенная в отношении пациентов с CSBD когнитивно-поведенческая терапия привела к снижению как гиперсексуального поведения, так и уровня окситоцина.

Окситоцин играет важную роль в сексуальной зависимости и может стать потенциальной мишенью для будущего фармакологического лечения, полагает ученый.