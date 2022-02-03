В ході дослідження американські вчені-ендокринологи з’ясували, що гіперсексуальний розлад у чоловіків може пояснюватися більш високим рівнем в крові так званого гормону любові – окситоцину.

Гіперсексуальний розлад означає надмірне, постійне бажання сексу, пов’язане з різними станами настрою, з компонентом імпульсивності й пережитою втратою контролю.

Окситоцин – це гормон, що виробляється гіпоталамусом і секретується гіпофізом. Він відіграє ключову роль у сексуальній поведінці, а аномальні рівні гормону можуть сприяти гіперсексуальному розладу.

Дослідники проаналізували зразки крові 64 чоловіків з гіперсексуальним розладом і 38 здорових чоловіків і виявили, що у гіперсексуальних учасників був більш високий рівень окситоцину в крові.

– Ми виявили, що чоловіки з компульсивним розладом сексуальної поведінки (CSBD) мають більш високий рівень окситоцину проти здорових чоловіків, – сказав дослідник Андреас Чатзіттофіс.

За його словами, проведена щодо пацієнтів з CSBD когнітивно-поведінкова терапія привела до зниження як гіперсексуальної поведінки, так і рівня окситоцину.

Окситоцин відіграє важливу роль в сексуальній залежності й може стати потенційною мішенню для майбутнього фармакологічного лікування, вважає вчений.