Эксперт по рису и шеф-повар Питер Сидвелл в комментарии популярному британскому изданию поделился своими главными советами по приготовлению идеального рассыпчатого риса.

— Как приготовить рис — это популярный поисковый запрос для многих британцев, и среди домохозяек ведутся споры: варить его или готовить на пару, — отмечает Сидвелл.

Шеф-повар рассказал, как правильно готовить наиболее популярные сорта риса — басмати и жасмин.

Как приготовить рис басмати

Питер объяснил, что рис басмати — это длиннозернистый рис, который часто используется в индийской кухне. Он легкий и ароматный, что делает его идеальным компаньоном для пикантных блюд.

Чтобы приготовить рис басмати, необходимо следовать методу абсорбции.

Правильное соотношение риса и воды для басмати — 1:1½. То есть, если вы готовите на двоих, используйте одну чашку (225 г) риса на 1 ½ чашки (375 мл) воды.

Шаг 1: Добавьте рис и воду в кастрюлю и варите на слабом огне 12-15 минут, пока рис не впитает всю жидкость.

Шаг 2: После приготовления снимите кастрюлю с огня и дайте рису настояться 10 минут под крышкой, чтобы он пропарился.

Как приготовить рис жасмин

— Жасминовый рис длиннозернистый, белый, это едва ли не главное блюдо восточноазиатской кухни. Отличается от обычного белого риса невероятным ароматом, — прокомментировал Питер.

Правильное соотношение риса жасмин — 1:1¼ риса к воде: одна чашка (225 г) риса на 1¼ чашки (312 мл) воды на двоих.

Шаг 1: Добавьте рис и воду в кастрюлю и дайте ему покипеть на медленном огне под крышкой, чтобы зерна могли впитать воду.

Шаг 2: Варите 12 минут. Жасминовый рис по своей природе мягче, чем другие сорта риса, поэтому его не нужно варить также долго.

Шаг 3: После приготовления снимите кастрюлю с огня и дайте рису настояться в течение 10 минут под крышкой, чтобы он пропарился.

Источник: Express