Експерт із рису та шеф-кухар Пітер Сідвелл у коментарі популярному британському виданню поділився своїми головними порадами щодо приготування ідеального розсипчастого рису.

– Як приготувати рис – це популярний пошуковий запит для багатьох британців, і серед домогосподарок точаться суперечки: варити його чи готувати на пару, – зазначає Сідвелл.

Шеф-кухар розповів, як правильно готувати найпопулярніші сорти рису – басматі та жасмин.

Як приготувати рис басматі

Пітер пояснив, що рис басматі – це довгозернистий рис, який часто використовується в індійській кухні. Він легкий і ароматний, що робить його ідеальним компаньйоном для пікантних страв.

Щоб приготувати рис басматі, необхідно дотримуватися методу абсорбції.

Правильне співвідношення рису і води для басматі – 1:1½. Тобто, якщо ви готуєте на двох, використовуйте одну чашку (225 г) рису на 1 ½ чашки (375 мл) води.

Крок 1: Додайте рис і воду в каструлю і варіть на слабкому вогні 12-15 хвилин, поки рис не вбере всю рідину.

Крок 2: Після приготування зніміть каструлю з вогню і дайте рису настоятися 10 хвилин під кришкою, щоб він пропарився.

Як приготувати рис жасмин

– Жасминовий рис довгозернистий, білий, це чи не головна страва східноазіатської кухні. Відрізняється від звичайного білого рису неймовірним ароматом, – прокоментував Пітер.

Правильне співвідношення рису жасмин – 1:1¼ рису до води: одна чашка (225 г) рису на 1¼ чашки (312 мл) води на двох.

Крок 1: Додайте рис і воду в каструлю і дайте йому покипіти на повільному вогні під кришкою, щоб зерна могли увібрати воду.

Крок 2: Варіть 12 хвилин. Жасминовий рис за своєю природою м’якший, ніж інші сорти рису, тому його не потрібно варити так само довго.

Крок 3: Після приготування зніміть каструлю з вогню і дайте рису настоятися протягом 10 хвилин під кришкою, щоб він пропарився.

Джерело: Express