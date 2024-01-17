Физическая активность — это не спорт, где действуют соревновательные принципы. Ежедневная необходимость двигаться в любом возрасте и даже в любом состоянии здоровья — это залог самой жизни. Она имеет медицинский, бытовой и психологический аспекты.

Меньше двигаемся — меньше живем

В современных условиях мы двигаемся все меньше и меньше: дети проводят все больше времени за партой и в смартфонах, взрослые — в офисах, на диване, в барах и так далее.

Мы много часов сидим, когда учимся и работаем, и потом, парадоксально, часто чувствуем себя слишком истощенными, чтобы двигаться.

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Тренер по оздоровительному фитнесу Алиса Пивоварчик напоминает, что малоподвижный образ жизни ассоциируется с развитием заболеваний, которые являются главными причинами смертности в мире.

Речь идет об ишемической болезни сердца, инсульте, раке, сахарном диабете II типа, а также других хронических состояниях и метаболических нарушениях, таких как гипертония, избыточный вес, гиперлипидемия (повышенное количество жиров в крови).

Почему стоит добавить в свою жизнь больше физической активности

Медицинский аспект

Физическая активность, вместе с другими составляющими здорового образа жизни, помогает снизить риски хронических заболеваний и продлевает продолжительность жизни.

Однако, отмечает Пивоварчик, качество жизни важнее ее продолжительности. И с этим не поспоришь. Именно умеренная физическая активность дает нам шанс на здоровое долголетие, замедляет возрастные изменения, в частности потерю костной и мышечной массы, что является существенным фактором развития различных заболеваний и ранней смертности.

Тренер утверждает, что, например, для предотвращения развития саркопении — возрастной потери мышечной массы — следует выполнять силовые упражнения.

— Чем больше вам лет, тем больше стоит дружить с гантелями и штангой, — убеждает Пивоварчик.

Для людей 65+ также очень важны упражнения на баланс. Ведь потеря равновесия и, соответственно, падение может завершиться компрессионным переломом или переломом шейки бедра — фатальными в таком возрасте травмами.

Малоподвижный образ жизни — один из факторов риска развития остеопороза. Рекомендации по профилактике и лечению такие же — силовые тренировки вкупе со сбалансированным питанием, адекватным отдыхом и восстановлением.

Бытовой аспект

Тренировки помогают чувствовать себя энергичнее и увереннее даже в ежедневных делах. Несмотря на возраст, вы сможете ходить куда захотите, делать что захотите. Без хронической боли.

— Вы не застрахованы от ситуации, когда ваша физическая подготовка может стать вопросом вашего выживания, — отмечает Алиса Пивоварчик.

Психологический аспект

Об этом не так часто вспоминают, однако быть физически сильным и выносливым — просто приятно. Можно что-то планировать и идти к цели. Конечно, если ваши цели достижимы, адекватны и соответствуют вашим реальным физическим ресурсам.

Чем физическая активность отличается от спорта

По определению Всемирной организации здравоохранения, физическая активность — это любое произвольное движение тела, осуществляемое скелетными мышцами и требующее энергетических затрат.

Спорт в узком смысле — это отдельный вид человеческой деятельности, который обязательно содержит соревновательный компонент. Бывает и так, что спорт, особенно профессиональный, наносит вред здоровью.

Поэтому фитнес и спорт — это не просто разные, но и противоположные по своей направленности понятия в контексте здоровья.

— Я предлагаю своим клиентам старшего возраста концепт фитнес-снеков в течение дня, — говорит тренер.

Она объясняет, что это 2-5 минут легких упражнений, которые выполняются маленькими порциями в течение дня.

Важно, что это должны быть упражнения какой-то незначительной интенсивности — простые движения руками, ногами, просто подняться на этаж вверх или пройтись квартал.

Даже привычка каждый час выходить на кухню выпить воды — хорошее начало.

И, конечно, ходите! Не стоит ориентироваться на цифру в 10 тыс. шагов, которая родилась из рекламы шагомеров. Отталкивайтесь не от того, что вы должны делать, а от того, что вы имеете сейчас.

Если ваш гаджет насчитывает вам 2-3 тыс. шагов в день, сначала поставьте цель делать не менее 3 500 шагов в день. Когда вам удастся это делать ежедневно в течение недели, ставьте цель в 4 тыс. шагов. И так далее.

В физической активности ВОЗ считает минуты в неделю, однако глобально для здоровья важен тренировочный эффект.

— Возможно, вы делаете 10 тыс. шагов в день, но вашему организму этого недостаточно, — объясняет Пивоварчик.

Возможно, именно поэтому у вас возникает одышка, когда поднимаетесь на пятый этаж.

Сделайте физическую активность приоритетом в вашей жизни. Всегда начинайте с малого, простого, посильного, такого, что вам комфортно делать регулярно.

— В первые месяцы двигательного прорыва главная цель — выработать привычку и даже потребность ежедневно двигаться, — говорит тренер.

Будьте терпеливыми — и со временем вы увидите большие изменения.

Источник: Бережи себе