Фізична активність – це не спорт, де діють змагальні принципи. Щоденна необхідність рухатися у будь-якому віці і навіть у будь-якому стані здоров’я – це запорука самого життя.

Вона має медичний, побутовий і психологічний аспекти.

Менше рухаємося – менше живемо

У сучасних умовах ми рухаємось менше й менше: діти проводять усе більше часу за партою і в смартфонах, дорослі — в офісах, на дивані, у барах тощо.

Зараз дивляться

Ми багато годин сидимо, коли вчимося та працюємо, і потім, парадоксально, часто відчуваємо себе надто виснаженими, щоб рухатися.

Тренерка з оздоровчого фітнесу Аліса Пивоварчик нагадує, що малорухливий спосіб життя асоціюється із розвитком захворювань, які є головними причинами смертності у світі.

Йдеться про ішемічну хворобу серця, інсульт, рак, цукровий діабет II типу, а також інші хронічні стани й метаболічні порушення, як-от гіпертонія, надмірна вага, гіперліпідемія (підвищена кількість жирів у крові).

Чому варто додати в своє життя більше фізичної активності

Медичний аспект

Фізична активність, разом з іншими складовими здорового способу життя, допомагає знизити ризики хронічних захворювань і подовжує тривалість життя.

Проте, зазначає Пивоварчик, якість життя важливіша за його тривалість. І з цим не посперечаєшся. Саме помірна фізична активність дає нам шанс на здорове довголіття, уповільнює вікові зміни, зокрема втрату кісткової та м’язової маси, що є суттєвим чинником розвитку різних захворювань і ранньої смертності.

Тренерка стверджує, що, приміром, запобігти розвитку саркопенії – вікової втрати м’язової маси – можна, виконуючи силові вправи.

– Чим більше вам років, тим більше варто дружити з гантелями і штангою, – переконує Пивоварчик.

Для людей 65+ також дуже важливими є вправи на баланс. Адже втрата рівноваги й, відповідно, падіння може завершитися компресійним переломом чи переломом шийки стегна — фатальними в такому віці травмами.

Малорухливий спосіб життя — один із факторів ризику розвитку остеопорозу. Рекомендації з профілактики та лікування такі ж — силові тренування вкупі зі збалансованим харчуванням, адекватним відпочинком і відновленням.

Побутовий аспект

Тренування допомагають відчувати себе енергійнішими й упевненішими навіть у щоденних справах. Попри вік, ви зможете ходити куди захочете, робити що забажаєте. Без хронічного болю.

– Ви не застраховані від ситуації, коли ваша фізична підготовка може стати питанням вашого виживання, – зазначає Аліса Пивоварчик.

Психологічний аспект

Про це не так часто згадують, проте бути фізично сильним та витривалим— просто приємно. Можна щось планувати і йти до мети. Звісно, якщо ваші цілі досяжні, адекватні й відповідають вашим реальним фізичним ресурсам.

Чим фізична активність відрізняється від спорту

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, фізична активність — це будь-який довільний рух тіла, що здійснюється скелетними м’язами і потребує енергетичних витрат.

Спорт у вузькому сенсі — це окремий вид людської діяльності, який обов’язково містить змагальний компонент. Буває й так, що спорт, особливо професійний, завдає шкоди здоров’ю.

Тому фітнес і спорт — це не просто різні, але й протилежні за своєю спрямованістю поняття в контексті здоров’я.

– Я пропоную своїм клієнтам старшого віку концепт фітнес-снеків протягом дня, – говорить тренерка.

Вона пояснює, що це 2-5 хвилин легких вправ, які виконуються маленькими порціями протягом дня. Важливо, що це мають бути вправи якоїсь незначної інтенсивності — прості рухи руками, ногами, просто піднятися на поверх вгору чи пройтися квартал.

Навіть звичка щогодини виходити на кухню випити води — гарний початок.

І, звісно, ходіть! Не варто орієнтуватися на цифру у 10 тис. кроків, яка, стверджує Пивоварчик, народилась з реклами крокомірів.

Відштовхуйтеся не від того, що ви мусите робити, а від того, що ви маєте зараз. Якщо ваш ґаджет нараховує вам 2-3 тис. кроків на день, спочатку поставте мету робити не менше 3 500 кроків на день. Коли вам вдасться це робити щодня протягом тижня, ставте мету в 4 тис. кроків. І так далі.

У фізичній активності ВООЗ рахує хвилини на тиждень, проте глобально для здоров’я важливий тренувальний ефект.

– Можливо, ви робите 10 тис. кроків на день, але вашому організму цього недостатньо, – пояснює Пивоварчик.

І саме саме тому ви маєте задишку, піднімаючись на п’ятий поверх.

Зробіть фізичну активність пріоритетом у вашому житті. Завжди починайте з малого, простого, посильного, з такого, що вам комфортно робити регулярно.

– У перші місяці рухового прориву головна мета — виробити звичку й навіть потребу щодня рухатися, – говорить тренерка.

Будьте терплячими — і з часом ви побачите великі зміни.

Джерело: Бережи себе