Салат Чука: что это и стоит ли есть регулярно
Салат Чука – вкусное, полезное и питательное японское блюдо, основа которого водоросли вакамэ (ундария перистая). Напоминают они чем-то морскую капусту, но более нежные и имеют более приятный аромат.
Используют водоросли вакаме при приготовлении супов, салатов и закусок.
Польза салата Чука
Этот малокалорийный салат привлекает не только своим замечательным вкусом, но и полезными свойствами. Что касается пользы для здоровья, он является ценным источником многих полезных веществ. Кроме кальция и йода, вакамэ имеют в своем составе эйкозапентаеновую кислоту, омега-3, тиамин и ниацин.
В восточной медицине вакамэ используют для общего оздоровления, очищения крови, улучшения состояния кожи, укрепления волос и ногтей.
Если нет противопоказаний, постоянное употребление салата Чука способствует нормализации работы поджелудочной железы и печени, а также стабилизирует процесс желчеотделения.
Это низкокалорийное блюдо подойдет и тем, кто придерживается диетического питания. Воздержаться от употребления рекомендуют людям, в организме которых избыток йода и при любых заболеваниях щитовидной железы.
Салат Чука – рецепт в домашних условиях
Это аппетитное и полезное блюдо прекрасно утоляет голод и имеет множество поклонников. Стоит приготовить!
Что входит в состав салата Чука:
- водоросли вакаме сухие – 50-60 г
- соевый соус – 3-4 ст. л.
- кунжутное масло – 3 ст. л.
- рисовый уксус – 2 ст. л.
- сахар тростниковый – 2-3 ч. л.
- чеснок – 1 зубок
- кунжут – 3 ст. л.
Приготовление:
- Водоросли заливаем теплой водой и оставляем на 3 минуты.
- Затем перекидываем водоросли на дуршлаг, промываем и даем воде полностью стечь.
- Кунжут подсушиваем на сухой сковороде и охлаждаем.
- В небольшой мисочке соединяем и перемешиваем: соевый соус, сахар, кунжутное масло, рисовый уксус и пропущенный через пресс зубчик чеснока.
- Поливаем водоросли полученной заправкой и хорошо перемешиваем. Даем настояться около 1 часа.
- Затем добавляем кунжут и еще раз перемешиваем.
Если вы приобрели замороженные водоросли, перед приготовлением их необходимо разморозить. Надрежьте пакет и отрежьте необходимое количество водорослей. Остальную часть поместите в морозилку для хранения. Размораживать желательно при комнатной температуре, но также можно в микроволновке в режиме “разморозка”.
Салат Чука: с чем есть
Подавать лучше с ореховым соусом и дольками лимона. Нежный сладковатый вкус орехового соуса прекрасно оттенит вкус водорослей.
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.