Салат Чука: что это и стоит ли есть регулярно

Салат Чука – вкусное, полезное и питательное японское блюдо, основа которого водоросли вакамэ (ундария перистая). Напоминают они чем-то морскую капусту, но более нежные и имеют более приятный аромат.

Используют водоросли вакаме при приготовлении супов, салатов и закусок.

Польза салата Чука

Этот малокалорийный салат привлекает не только своим замечательным вкусом, но и полезными свойствами. Что касается пользы для здоровья, он является ценным источником многих полезных веществ. Кроме кальция и йода, вакамэ имеют в своем составе эйкозапентаеновую кислоту, омега-3, тиамин и ниацин.

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В восточной медицине вакамэ используют для общего оздоровления, очищения крови, улучшения состояния кожи, укрепления волос и ногтей.

Если нет противопоказаний, постоянное употребление салата Чука способствует нормализации работы поджелудочной железы и печени, а также стабилизирует процесс желчеотделения.

Это низкокалорийное блюдо подойдет и тем, кто придерживается диетического питания. Воздержаться от употребления рекомендуют людям, в организме которых избыток йода и при любых заболеваниях щитовидной железы.

Салат Чука – рецепт в домашних условиях

Это аппетитное и полезное блюдо прекрасно утоляет голод и имеет множество поклонников. Стоит приготовить!

Что входит в состав салата Чука:

водоросли вакаме сухие – 50-60 г

соевый соус – 3-4 ст. л.

кунжутное масло – 3 ст. л.

рисовый уксус – 2 ст. л.

сахар тростниковый – 2-3 ч. л.

чеснок – 1 зубок

кунжут – 3 ст. л.

Приготовление:

Водоросли заливаем теплой водой и оставляем на 3 минуты. Затем перекидываем водоросли на дуршлаг, промываем и даем воде полностью стечь. Кунжут подсушиваем на сухой сковороде и охлаждаем. В небольшой мисочке соединяем и перемешиваем: соевый соус, сахар, кунжутное масло, рисовый уксус и пропущенный через пресс зубчик чеснока. Поливаем водоросли полученной заправкой и хорошо перемешиваем. Даем настояться около 1 часа. Затем добавляем кунжут и еще раз перемешиваем.

Если вы приобрели замороженные водоросли, перед приготовлением их необходимо разморозить. Надрежьте пакет и отрежьте необходимое количество водорослей. Остальную часть поместите в морозилку для хранения. Размораживать желательно при комнатной температуре, но также можно в микроволновке в режиме “разморозка”.

Салат Чука: с чем есть

Подавать лучше с ореховым соусом и дольками лимона. Нежный сладковатый вкус орехового соуса прекрасно оттенит вкус водорослей.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.