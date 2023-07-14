Суд в Риме оправдал школьного смотрителя, который в течение менее 10 секунд проявил сексуальное домогательство по отношению к 17-летней ученице. Вердикт вызвал волну возмущения среди итальянской молодежи.

Сама ученица одной из средних школ Рима описала случившееся так: она поднималась по лестнице в класс с подругой, когда почувствовала, как с нее спадают брюки и чья-то рука коснулась ее ягодиц и схватила нижнее белье.

После инцидента, произошедшего в апреле 2022 года, девушка сообщила в полицию на школьного 66-летнего смотрителя. Тот, в свою очередь, признал, что ощупывал ученицу без ее согласия, но это была шутка.

Прокурор Рима просил приговорить мужчину к трем с половиной годам тюремного заключения. Но на этой неделе смотритель был оправдан по обвинению в сексуальном насилии. По мнению судей, произошедшее не является преступлением, поскольку длилось менее 10 секунд.

После вынесения решения, palpata breve — краткое ощупывание — стало трендом в Instagram и TikTok в Италии вместе с хэштегом #10secondi.

Итальянцы опубликовали видеоролики, в которых молча смотрят в камеру и прикасаются к своим интимным частям в течение 10 секунд. Видео часто неудобно смотреть, но их цель показать, насколько длинными могут быть 10 секунд.

— Мужчины не имеют права прикасаться к женскому телу даже на секунду, не говоря уже о 5 или 10, — написал один из пользователей TikTok.

Однако, по мнению судей, смотритель лишь ненадолго ощупал школьницу, проделав этот неловкий маневр без похоти.

Сама школьница выразила опасения, что решение судей удержит девушек и женщин от заявлений, если они подвергнутся таким нападениям.

Согласно последним данным Агентства ЕС по основным правам (FRA), 70% итальянских женщин, подвергшихся домогательствам в период с 2016 по 2021 год, не сообщили об инциденте.