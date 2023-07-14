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Секс

Сексдомагання тривало менше 10 секунд: суд в Італії не розцінив це як злочин

14 Липня 2023, 09:07
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Pixabay

Суд у Римі виправдав шкільного доглядача, який упродовж менш ніж 10 секунд виявив сексуальне домагання щодо 17-річної учениці. Вердикт викликав хвилю обурення серед італійської молоді.

Сама учениця однієї із середніх шкіл Рима описала те, що трапилося, так: вона піднімалася сходами до класу з подругою, коли відчула, як з неї спадають штани, а чиясь рука торкнулася її сідниць і схопила спідню білизну.

Після інциденту, що стався у квітні 2022 року, дівчина повідомила в поліцію на шкільного 66-річного доглядача. Той, зі свого боку, визнав, що обмацував ученицю без її згоди, але це був жарт.

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Прокурор Риму просив засудити чоловіка до трьох із половиною років тюремного ув’язнення. Але цього тижня доглядач був виправданий за звинуваченням у сексуальному насильстві. На думку суддів, те, що сталося, не є злочином, оскільки тривало менше 10 секунд.

Після винесення рішення, palpata breve – коротке обмацування – стало трендом в Instagram і TikTok в Італії разом із хештегом #10secondi.

Італійці опублікували відеоролики, в яких мовчки дивляться в камеру і торкаються до своїх інтимних частин протягом 10 секунд. Відео часто незручно дивитися, але їхня мета показати, наскільки довгими можуть бути 10 секунд.

– Чоловіки не мають права торкатися жіночого тіла навіть на секунду, не кажучи вже про 5 чи 10, – написав один із користувачів TikTok.

Однак, на думку суддів, доглядач лише ненадовго обмацав школярку, здійснивши цей незграбний маневр без хтивості.

Сама школярка висловила побоювання, що рішення суддів утримає дівчат і жінок від заяв, якщо вони зазнають таких нападів.

Згідно з останніми даними Агентства ЄС з основних прав (FRA), 70% італійських жінок, які зазнали домагань у період з 2016 по 2021 рік, не повідомили про інцидент.

Теги
Італія Секс Суд Школа
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