Суд у Римі виправдав шкільного доглядача, який упродовж менш ніж 10 секунд виявив сексуальне домагання щодо 17-річної учениці. Вердикт викликав хвилю обурення серед італійської молоді.

Сама учениця однієї із середніх шкіл Рима описала те, що трапилося, так: вона піднімалася сходами до класу з подругою, коли відчула, як з неї спадають штани, а чиясь рука торкнулася її сідниць і схопила спідню білизну.

Після інциденту, що стався у квітні 2022 року, дівчина повідомила в поліцію на шкільного 66-річного доглядача. Той, зі свого боку, визнав, що обмацував ученицю без її згоди, але це був жарт.

Прокурор Риму просив засудити чоловіка до трьох із половиною років тюремного ув’язнення. Але цього тижня доглядач був виправданий за звинуваченням у сексуальному насильстві. На думку суддів, те, що сталося, не є злочином, оскільки тривало менше 10 секунд.

Після винесення рішення, palpata breve – коротке обмацування – стало трендом в Instagram і TikTok в Італії разом із хештегом #10secondi.

Італійці опублікували відеоролики, в яких мовчки дивляться в камеру і торкаються до своїх інтимних частин протягом 10 секунд. Відео часто незручно дивитися, але їхня мета показати, наскільки довгими можуть бути 10 секунд.

– Чоловіки не мають права торкатися жіночого тіла навіть на секунду, не кажучи вже про 5 чи 10, – написав один із користувачів TikTok.

Однак, на думку суддів, доглядач лише ненадовго обмацав школярку, здійснивши цей незграбний маневр без хтивості.

Сама школярка висловила побоювання, що рішення суддів утримає дівчат і жінок від заяв, якщо вони зазнають таких нападів.

Згідно з останніми даними Агентства ЄС з основних прав (FRA), 70% італійських жінок, які зазнали домагань у період з 2016 по 2021 рік, не повідомили про інцидент.