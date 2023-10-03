Шеф-повар программы На ножах предлагает приготовить простое и эффектное ресторанное блюдо, которое можно повторить и дома — севиче из форели.
Как приготовить рыбный деликатес, читайте в нашем материале.
Ингредиенты
- форель — 200 г
- апельсиновый фреш — 15 г
- лимонный фреш — 15 г
- нарезанный имбирь — 2 ч. л.
- соль — по вкусу
- черный перец — по вкусу
- томаты — 2-3 шт.
- лук зеленый — 1 пучок
Приготовление
Очистите форель от кожицы, косточек и нарежьте рыбу средними кусочками. Выложите в глубокую тарелку.
Совет: Когда вы почистите рыбу от косточек, не выбрасывайте их. Можете перебить в блендере, затем пропустить через сито и добавить несколько столовых ложек к севиче. Так аромат будет более насыщенным.
Смешайте апельсиновый, лимонный фреш и нарезанный имбирь. По желанию, добавьте несколько столовых ложек косточек из форели. Доведите до вкуса солью и перцем.
Залейте этой смесью кусочки форели и перемешайте. Дайте настояться в течение 10-15 минут.
Бланшируйте томаты. Ловите еще один лайфхак от Шефа: можно обжечь овощи горелкой, а затем промыть под краном и аккуратно их почистить. Это сэкономит время.
Нарежьте очищенные томаты на такие же куски, как и рыбу. Положите к форели, перемешайте и посыпьте нарезанным зеленым луком. Готово!
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Фото: Сгенерировано ИИ