Шеф-повар программы На ножах предлагает приготовить простое и эффектное ресторанное блюдо, которое можно повторить и дома — севиче из форели.

Как приготовить рыбный деликатес, читайте в нашем материале.

Ингредиенты

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форель — 200 г

апельсиновый фреш — 15 г

лимонный фреш — 15 г

нарезанный имбирь — 2 ч. л.

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

томаты — 2-3 шт.

лук зеленый — 1 пучок

Приготовление

Очистите форель от кожицы, косточек и нарежьте рыбу средними кусочками. Выложите в глубокую тарелку.

Совет: Когда вы почистите рыбу от косточек, не выбрасывайте их. Можете перебить в блендере, затем пропустить через сито и добавить несколько столовых ложек к севиче. Так аромат будет более насыщенным.

Смешайте апельсиновый, лимонный фреш и нарезанный имбирь. По желанию, добавьте несколько столовых ложек косточек из форели. Доведите до вкуса солью и перцем.

Залейте этой смесью кусочки форели и перемешайте. Дайте настояться в течение 10-15 минут.

Бланшируйте томаты. Ловите еще один лайфхак от Шефа: можно обжечь овощи горелкой, а затем промыть под краном и аккуратно их почистить. Это сэкономит время.

Нарежьте очищенные томаты на такие же куски, как и рыбу. Положите к форели, перемешайте и посыпьте нарезанным зеленым луком. Готово!

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Фото: Сгенерировано ИИ