Шеф-повар програми На ножах пропонує приготувати просту та ефектну ресторанну страву, яку можна повторити і вдома – севіче з форелі.
Як приготувати рибний делікатес, читайте у нашому матеріалі.
Інгредієнти
- форель – 200 г
- апельсиновий фреш – 15 г
- лимонний фреш – 15 г
- нарізаний імбир – 2 ч. л.
- сіль – за смаком
- чорний перець – за смаком
- томати – 2-3 шт.
- цибуля зелена – 1 пучок
Приготування
Очистіть форель від шкірки, кісточок і наріжте рибу середніми шматочками. Викладіть у глибоку тарілку.
Порада: Коли ви почистите рибу від кісточок, не викидайте їх. Можете перебити в блендері, потім пропустити крізь сито та додати кілька столових ложок до севіче. Так аромат буде насиченіший.
Змішайте апельсиновий, лимонний фреш та нарізаний імбир. За бажанням, додайте кілька столових ложок кісточок з форелі. Доведіть до смаку сіллю та перцем.
Залийте цією сумішшю шматочки форелі та перемішайте. Дайте настоятися протягом 10-15 хвилин.
Бланшуйте томати. Ловіть ще один лайфхак від Шефа: можна обпалити овочі пальником, а потім промити під краном і акуратно їх почистити. Це зекономить час.
Наріжте очищені томати на такі ж шматки, як і рибу. Покладіть до форелі, перемішайте та посипте нарізаною зеленою цибулею. Готово!
Як зміниться Party Bar 911 після візиту команди На ножах на чолі з Алексом Якутовим, дізнаєтеся вже 3 жовтня о 20:00 на Новому каналі.
Фото: Згенеровано ШІ