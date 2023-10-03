Шеф-повар програми На ножах пропонує приготувати просту та ефектну ресторанну страву, яку можна повторити і вдома – севіче з форелі.

Як приготувати рибний делікатес, читайте у нашому матеріалі.

Інгредієнти

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форель – 200 г

апельсиновий фреш – 15 г

лимонний фреш – 15 г

нарізаний імбир – 2 ч. л.

сіль – за смаком

чорний перець – за смаком

томати – 2-3 шт.

цибуля зелена – 1 пучок

Приготування

Очистіть форель від шкірки, кісточок і наріжте рибу середніми шматочками. Викладіть у глибоку тарілку.

Порада: Коли ви почистите рибу від кісточок, не викидайте їх. Можете перебити в блендері, потім пропустити крізь сито та додати кілька столових ложок до севіче. Так аромат буде насиченіший.

Змішайте апельсиновий, лимонний фреш та нарізаний імбир. За бажанням, додайте кілька столових ложок кісточок з форелі. Доведіть до смаку сіллю та перцем.

Залийте цією сумішшю шматочки форелі та перемішайте. Дайте настоятися протягом 10-15 хвилин.

Бланшуйте томати. Ловіть ще один лайфхак від Шефа: можна обпалити овочі пальником, а потім промити під краном і акуратно їх почистити. Це зекономить час.

Наріжте очищені томати на такі ж шматки, як і рибу. Покладіть до форелі, перемішайте та посипте нарізаною зеленою цибулею. Готово!

Як зміниться Party Bar 911 після візиту команди На ножах на чолі з Алексом Якутовим, дізнаєтеся вже 3 жовтня о 20:00 на Новому каналі.

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Фото: Згенеровано ШІ