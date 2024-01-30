У шефа Алекса Якутова є рецепт смачної тушкованої капусти з грибами. Отже, він пропонує читачам приготувати цю просту та корисну страву за лічені хвилини.

Капуста тушкована з грибами

Ця смачна вітамінна страва підійде навіть тим, хто дотримується посту або стежить за фігурою. Буде смачно!

Інгредієнти:

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Капуста свіжа – 600 г

Капуста квашена – 500 г

Гриби шампіньйони – 450 г

Гриби білі морожені – 250 г

Цибуля ріпчаста – 350 г

Томатна паста – 150 г

Курячий бульйон – 500 мл

Біле вино – 50 г

Перлова крупа варена – 100 г

Приготування:

Овочі очистити. Цибулю нарізати соломкою. Гриби також нарізати соломкою. Обсмажити цибулю разом із грибами. Викласти на пательню всю капусту, припустити. Додати томатну пасту, прогріти, влити бульйон та вино. Томити до повної готовності. Довести до смаку сіллю та перцем. В кінці додати варену перлову крупу.

Подайте тушковану капусту з грибами теплою або холодною, як самостійну страви або як гарнір.

Не зайвим буде додати у страву терту на середній тертці морквину.

Смачного!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.