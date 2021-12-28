Новогоднюю ночь трудно представить без праздничного стола с обилием разнообразных блюд и напитков. Под бой курантов в хрустальные бокалы разливают игристое вино, а затем каждый гость пьет то, что ему больше нравится из алкогольных или безалкогольных напитков.

Врач-невролог Олег Скрипник рассказал, что можно употреблять из спиртных напитков на Новый год.

— Если вы традиционно привыкли встречать Новый год с шампанским, то лучше выбрать брют (сухое игристое вино), и чем меньше сахара, тем лучше. Сладкое или полусладкое игристое вино вредно, — говорит врач.

Специалист отметил, что сочетать сладкий шоколад и вино также не является правильным выбором. Лучше употреблять сухое белое вино, то есть негазированное (не более двух бокалов, максимум 250 г).

Также не стоит встречать Новый год с пустым желудком. За 2-3 часа необходимо немного поесть, без употребления алкоголя.

— Если вы употребляете вино или более крепкие напитки, то не смешивайте их. Смешивание газированных напитков (кола, пепси, спрайт) и алкогольных напитков (виски, водка и т.п) ускорит всасывание алкоголя, что вызывает быстрое опьянение, — отметил Скрипник.

Специалист убеждает, что “повышать градус” — вредно для организма. Поэтому если человек употребляет алкогольные напитки, то лучше пить какой-то один.

— Также не забывайте, что наша печень привыкла ночью отдыхать, а тут такой стресс — еда и алкоголь. Избегайте сладкого и жирного. Поэтому в новогоднюю ночь — минимум алкоголя и минимум еды, — подчеркнул он.

Если же человек не может обойтись без крепких напитков, то максимум, который можно употребить — 40-60 мл. Безопасных доз алкоголя не существует.

Кроме того, такие напитки противопоказаны: беременным; женщинам, кормящим младенцев; людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Скрипник рассказал, что не стоит перед застольем употреблять масло или сливочное масло, чтобы не пьянеть, ведь это миф. Принимать активированный уголь перед употреблением алкоголя также нет смысла.

Что касается питания, то лучше всего есть салаты без майонеза, пить негазированную воду, между поздравлениями, делать большие перерывы и больше двигаться, танцевать.

Если же человек перебрал с алкоголем и на утро есть похмельный синдром, алкоголем его лечить вредно. У здорового человека он полностью выводится через трое суток. Необходимо помнить, что алкоголь обладает мочегонными свойствами, поэтому возникает обезвоживание.

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Источник: Олег Скрипник