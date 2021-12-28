Новорічну ніч важко уявити без святкового столу з великою кількістю різноманітних страв і напоїв. Під бій курантів у кришталеві келихи розливають ігристе вино, а потім кожен гість вживає те, що йому більше подобається з алкогольних чи безалкогольних напоїв.

Лікар-невролог Олег Скрипник розповів, що можна вживати зі спиртних напоїв на Новий рік.

– Якщо ви традиційно звикли зустрічати Новий рік із шампанським, то краще обрати брют (сухе ігристе вино), і чим менше цукру, тим краще. Солодке або напівсолодке ігристе вино шкідливе, – каже лікар.

Спеціаліст наголосив, що поєднувати солодкий шоколад і вино також не є правильним вибором. Краще вживати сухе біле вино, тобто негазоване (не більше двох келихів, максимум 250 г).

Також не варто зустрічати Новий рік з порожнім шлунком. За 2-3 години необхідно трішки поїсти, без вживання алкоголю.

– Якщо ви вживаєте вино чи міцніші напої, то не змішуйте їх. Змішування газованих напоїв (кола, пепсі, спрайт) та алкогольних напоїв (віскі, горілка тощо) прискорить всмоктування алкоголю, що викликає швидке сп‘яніння, – зазначив Скрипник.

Спеціаліст переконує, що “підвищувати градус” – шкідливо для організму. Тому якщо людина вживає алкогольні напої, то краще пити якийсь один.

– Також не забувайте, що наша печінка звикла вночі відпочивати, а тут такий стрес – їжа і алкоголь. Уникайте солодкого та жирного. Тому в новорічну ніч – мінімум алкоголю і мінімум їжі, – наголосив він.

Якщо ж людина не може обійтися без міцних напоїв, то максимум, який можна вжити – 40-60 мл. Безпечної дози алкоголю не існує.

Крім того, такі напої протипоказані: вагітним; жінкам, які годують немовлят; людям, які страждають на серцево-судинні захворювання.

Скрипник розповів, що не варто перед застіллям вживати олію чи вершкове масло, щоб не п’яніти, адже це міф. Так людина спричинить більшу шкоду підшлунковій залозі. Приймати активоване вугілля перед вживанням алкоголю також немає сенсу.

Щодо харчування, то найкраще – їсти салати без майонезу, пити негазовану воду, між привітаннями, робити більші перерви та більше рухатись, танцювати.

Якщо ж людина перебрала з алкоголем і на ранок є похмільний синдром, алкоголем його лікувати шкідливо. У здорової людини він повністю виводиться через три доби. Необхідно пам’ятати, що алкоголь має сечогінні властивості, тому виникає зневоднення.

Джерело: Олег Скрипник