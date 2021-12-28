Як пити і не п’яніти – питання, яке цікавить багатьох. Скоро кожен житель країни сяде за святковий стіл і підніме чарку або келих за рік, що минає, що наступає, прийдешній рік. І так – до безкінечності.

Нічого поганого в цьому немає, якщо вміти правильно пити, щоб не сп’яніти в перші хвилини або части застілля.

Факти ICTV склали список корисних хитрощів, щоб пити і не п’яніти.

На допомогу прийдуть ліки

Сьогодні в продажу зовсім неважко знайти таблетки для зменшення тяги до алкоголю або ліки проти симптомів похмілля.

А ось чи пропонує фармакологічна промисловість щось, що запобігає сп’янінню? Спеціальних препаратів для вирішення цієї проблеми на сьогоднішній день не існує.

Однак, непоганий засіб щоб не п’яніти – будь-який препарат, що поліпшує роботу шлунку – наприклад, відомий Мезим або Фестал.

Пити його потрібно в дозі, вказаній в інструкції, не раніше, ніж за годину до початку застілля. Можна по цій схемі взяти і звичайне активоване вугілля, щоб не п’яніти.

Вважається, що якщо за годину до вживання алкоголю випити таблетку аспірину, процес всмоктування спирту дещо сповільниться.

Також можна скористатися групою препаратів-адсорбентів, які діють на рівні шлунково-кишкового тракту.

До таких відносять: Ентеросгель, Білий Вугілля, Фільтрум-СТІ та інші.

Також фахівці радять пити розмірено і правильно закушувати.

Як правильно пити

До застілля

1. Вранці в день застілля прийміть будь-який препарат, що містить вітамін В1. Він бере участь в утворенні ферменту, що знешкоджуючого алкоголь. Якраз до моменту застілля його рівень в організмі підвищиться.

2. За 2-3 години до застілля випийте 50 г горілки (коньяку). Це підготує організм до навантаження: печінка “налагодить” знешкодження алкоголю, і його подальші дози сприймуться легше.

Якщо ви збираєтеся пити не горілку або коньяк, а вино або шампанське, зробіть “щеплення” 100 г свого напою.

3. За 20-30 хвилин перед застіллям випийте чашку міцного чаю з м’ятою або 1 чайною ложкою настоянки елеутерококу або кави з лимоном.

Вони допоможуть бути тверезіше і краще контролювати ступінь свого сп’яніння.

Під час застілля

1. Якщо в розпал веселощів ви зрозуміли, що перебираєте, прийміть 4 таблетки активованого вугілля, запивши його водою. Вугілля нейтралізує алкоголь. І зробіть паузу хоча б на півгодини.

2. Якщо ви все-таки намішали в своєму шлунку всякого, і він настирливо просить його звільнити, не заперечуйте йому і не соромтесь. Блювота добре приводить у почуття.

3. Не затримуйте алкоголь у роті. Так ви швидко сп’янієте. Адже всмоктування алкоголю відбувається не тільки через стінки шлунка. Найбільш інтенсивно він проникає всередину порожнини рота.

4. Не можна закінчувати рясне застілля чашкою кави. Підбадьорливий напій посилює дію спиртного. Краще випити зелений чай. Він послабить градус.

5. Під час застілля не забувайте їсти. І робіть паузи в прийомі алкоголю – будете тверезіші.

6. Не змішуйте напої. Реакція організму на змішування різних спиртних напоїв непередбачувана і проявляється індивідуально.

При змішуванні алкогольних напоїв (якщо цього не можна уникнути) пам’ятайте про правило “гірки” – градус випитого повинен наростати. Горілку після пива пити можна, але не навпаки.

7. Запивайте спиртне тільки негазованими напоями. Вуглекислий газ сприяє швидкому сп’янінню, тому спиртне і газована вода несумісні. Алкоголь можна запивати соками, морсами і компотами.

8. Відмовтеся від сигарет. Це більшою мірою стосується людей, що палять нерегулярно. У буквальному сенсі їх може звалити з ніг всього одна викурена сигарета.

9. Не пийте на порожній шлунок. Ні в якому разі не можна пити алкоголь на голодний шлунок, інакше всі інші методи не дадуть бажаного ефекту.

10. Віддавайте перевагу гарячим закускам. Алкоголь потрібно рясно закушувати гарячою їжею. М’ясні страви, риба, варена картопля з маслом або салом, а також петрушка і лимон (цитрусові) значно знижують ступінь сп’яніння.

11. У перервах між тостами пийте більше води і соків. А ось від солодких напоїв треба відмовитися – вони прискорюють всмоктування алкоголю в кров.

12. Більше рухайтеся. Будь-який рух прискорює обмінні процеси, і алкоголь виводиться швидше.

Виконання цих нескладних рекомендацій дозволить вам довго не п’яніти навіть при великих дозах випитого спиртного. Але в будь-якому випадку, потрібно постійно себе контролювати, оскільки кожен організм індивідуальний і не всі загальні рекомендації можуть допомогти саме вам.

Новий рік 2021 частині населення доведеться зустрічати на карантині. Навіть якщо ви зустрічаєте Новий рік на самоті, можна комусь зателефонувати чи спілкуватися з друзями онлайн.

Найголовніше – власноруч створити атмосферу свята довкола.