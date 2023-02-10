День святого Валентина – праздник, который ежегодно отмечают 14 февраля. В этот день принято поздравлять своих любимых, дарить подарки и ужинать вдвоем. Что приготовить на День святого Валентина 2023 – читайте в материале.
Салат Влюбленная парочка
Ингредиенты:
- креветки –100 г;
- авокадо – 100 г;
- майонез;
- яйцо – 1 шт;
- твердый творог.
Способ приготовления:
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- Салат нужно выкладывать в форме двух сердец. Для этого можно использовать специальные формочки.
- 1 слой – измельченные креветки.
- 2 слой – мякоть авокадо, нарезанная кубиками.
- 3 слой – майонез.
- 4 слой – натертое вареное яйцо.
- 5 слой – майонез.
- 6 слой – натертый твердый сыр.
- Украсить оливками, белком и красной икрой.
Салат на день Валентина с авокадо и лососем
Ингредиенты:
- небольшой пучок рукколы;
- один авокадо;
- 100 г филе копченого лосося;
- один красный грейпфрут;
- соль, бальзамический или фруктовый уксус – по вкусу;
- 2 ст. л. оливкового масла.
Способ приготовления:
- Замочите салат в холодной воде, чтобы убрать горечь. Обсушите и сложите в салатницу.
- Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, очистите от кожуры и нарежьте дольками.
- Филе лосося нарежьте полосками.
- Грейпфрут почистите, уберите белые плёнки и разрежьте каждую часть на 2-3 части.
- Поверх листьев выложите кусочки авокадо, рыбы и грейпфрута.
- Посолите, окропите оливковым маслом и уксусом.
Душистая свинина
Ингредиенты:
- 400 г свиной вырезки;
- 3 луковицы-шалот;
- 4 киви;
- 100 мл апельсинового сока
- соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарежьте свиную вырезку кусками толщиной 1,5 см, натрите солью с перцем и оставьте на 30 минут.
- Обжарьте нашинкованный лук-шалот, добавьте киви, нарезанные кубиками, и тушите 15 минут на слабом огне.
- Влейте 100 мл апельсинового сока и взбейте блендером. Обжарьте медальоны до золотистой корочки, полейте фруктовым соусом или, как вариант, можно протушить несколько минут медальоны в таком соусе.
Запеченный лосось с винным соусом
Ингредиенты:
- 650 г филе лосося без кожи;
- соль и молотый перец – по вкусу;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 2 ч. л. муки;
- 1 стакан сухого белого вина;
- 1 ст. л. свежий зеленый лук.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 230 градусов. Выложите филе лосося на противни, приправьте солью.
Выпекайте около 15 минут.
- Тем временем в маленькой кастрюле растопите масло на среднем огне. Добавьте муку и готовьте, помешивая, 1 минуту. Добавьте вино и доведите до кипения, убавить огонь и варить, пока жидкость не уменьшится вдвое, от 8 до 10 минут. Добавьте в зеленый лук, приправьте солью и перцем. Аккуратно разломайте филе лосося на куски, полейте соусом из белого вина и подавайте к столу.
Куриный рулет с мандаринами
Ингредиенты:
- 100 г грецких орехов;
- 7 штук чернослива;
- 4 куриных филе;
- 3 мандарина;
- перец черный молотый, специи и соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Из чернослива извлеките косточки, залейте мякоть кипятком и оставьте на час для набухания. Мандарины очистите от пленок и кожуры, разделите на дольки.
- Сырое куриное филе разрежьте вдоль пополам. Кусочки выложите на доску с пищевой пленкой внахлест, хорошо отбейте, посолите и поперчите.
- Очищенные грецкие орехи порубите острым ножом или перемолите в блендере. Половиной крошек посыпьте отбитое мясо.
- На ореховый пласт выложите чернослив, целый или нарезанный. Следующий слой – дольки мандаринов, орехи.
- Нафаршированное филе сверните в рулет, ровный и плотный. Концы пленки затяните туго, чтобы она не развернулась во время приготовления.
- Переложите рулет в пароварку или в дуршлаг на кастрюле с умеренно кипящей водой.
- Накройте крышкой, варите еще 35-40 минут. Готовую закуску извлеките, остудите, удалите пленку. Куриный рулет с мандаринами нарежьте наискось ломтиками толщиной 1,5 см.
Бисквитный рулет с желе в день Валентина
Ингредиенты:
Для теста: 4 яйца, 1 стакан сахара, пакетик ванильного сахара, 1 стакан муки, 1 ч. л. разрыхлителя, сливочное масло – для смазывания.
Для начинки: 2 упаковки готового желе по 90 г, 400 мл воды, шоколадная стружка – для украшения.
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с сахаром и ванилью до получения пышной светлой массы. Добавьте разрыхлитель и муку, размешайте.
- Противень 35х45 см застелите пергаментом и смажьте маслом.
- Вылейте тесто, разровняйте и выпекайте в разогретой до 180ºC духовке около 20 минут. Бисквит достаньте и сверните его вместе с пергаментом в рулет. Дайте остыть.
- Растворите желе в горячей воде, когда остынет, поместите в холодильник, чтобы оно стало вскакивать.
- Аккуратно разверните бисквит, выложите сверху желе, разровняйте. Снова сверните в рулет и поставьте в холодильник на 1 час, чтобы желе полностью застыло.
- Готовый рулет украсьте шоколадной стружкой.
Шоколадные сердечки
Ингредиенты:
- 2 ч. л. растворимого кофе;
- 100 мл 35-процентных сливок;
- 90 г белого шоколада;
- 100 г горького шоколада.
Способ приготовления:
- Плитку горького шоколада разломайте на небольшие кусочки, сложите в металлическую миску. Поместите на кастрюлю с кипящей водой соответствующего диаметра, пока шоколад полностью не растопится.
- Из плотной бумаги сделайте трафарет в форме сердечка шириной около 10 см. С его помощью нарисуйте на листе пергамента 8 одинаковых сердец.
- Небольшой кулинарной кисточкой промажьте сердечки растопленным шоколадом. Оставьте на 10 минут, затем нанесите второй слой. Дайте застыть, после чего аккуратно снимите с бумаги и поместите в холодильник.
- Белый шоколад порубите ножом или натрите на терке. Добавьте в сливки растворимый кофе, перемешайте, перелейте в сотейник и доведите до кипения.
- Добавьте белоснежный шоколад, размешайте. Перелейте в миску и дайте остыть. Взбейте венчиком в пышную массу и переложите в кондитерский мешок с гладкой насадкой.
- На 6 сердечек выдавите крем небольшими шариками. Сложите одно на другое по 3 сердечка с кремом. Накройте оставшимися шоколадными сердечками и поставьте в холодильник до подачи к столу.