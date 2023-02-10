День святого Валентина – праздник, который ежегодно отмечают 14 февраля. В этот день принято поздравлять своих любимых, дарить подарки и ужинать вдвоем. Что приготовить на День святого Валентина 2023 – читайте в материале.

Салат Влюбленная парочка

Ингредиенты:

креветки –100 г;

авокадо – 100 г;

майонез;

яйцо – 1 шт;

твердый творог.

Способ приготовления:

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Салат нужно выкладывать в форме двух сердец. Для этого можно использовать специальные формочки. 1 слой – измельченные креветки. 2 слой – мякоть авокадо, нарезанная кубиками. 3 слой – майонез. 4 слой – натертое вареное яйцо. 5 слой – майонез. 6 слой – натертый твердый сыр. Украсить оливками, белком и красной икрой.

Салат на день Валентина с авокадо и лососем

Ингредиенты:

небольшой пучок рукколы;

один авокадо;

100 г филе копченого лосося;

один красный грейпфрут;

соль, бальзамический или фруктовый уксус – по вкусу;

2 ст. л. оливкового масла.

Способ приготовления:

Замочите салат в холодной воде, чтобы убрать горечь. Обсушите и сложите в салатницу. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, очистите от кожуры и нарежьте дольками. Филе лосося нарежьте полосками. Грейпфрут почистите, уберите белые плёнки и разрежьте каждую часть на 2-3 части. Поверх листьев выложите кусочки авокадо, рыбы и грейпфрута. Посолите, окропите оливковым маслом и уксусом.

Душистая свинина

Ингредиенты:

400 г свиной вырезки;

3 луковицы-шалот;

4 киви;

100 мл апельсинового сока

соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте свиную вырезку кусками толщиной 1,5 см, натрите солью с перцем и оставьте на 30 минут. Обжарьте нашинкованный лук-шалот, добавьте киви, нарезанные кубиками, и тушите 15 минут на слабом огне. Влейте 100 мл апельсинового сока и взбейте блендером. Обжарьте медальоны до золотистой корочки, полейте фруктовым соусом или, как вариант, можно протушить несколько минут медальоны в таком соусе.

Запеченный лосось с винным соусом



Ингредиенты:

650 г филе лосося без кожи;

соль и молотый перец – по вкусу;

1 ст. л. сливочного масла;

2 ч. л. муки;

1 стакан сухого белого вина;

1 ст. л. свежий зеленый лук.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 230 градусов. Выложите филе лосося на противни, приправьте солью.

Выпекайте около 15 минут. Тем временем в маленькой кастрюле растопите масло на среднем огне. Добавьте муку и готовьте, помешивая, 1 минуту. Добавьте вино и доведите до кипения, убавить огонь и варить, пока жидкость не уменьшится вдвое, от 8 до 10 минут. Добавьте в зеленый лук, приправьте солью и перцем. Аккуратно разломайте филе лосося на куски, полейте соусом из белого вина и подавайте к столу.

Куриный рулет с мандаринами

Ингредиенты:

100 г грецких орехов;

7 штук чернослива;

4 куриных филе;

3 мандарина;

перец черный молотый, специи и соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Из чернослива извлеките косточки, залейте мякоть кипятком и оставьте на час для набухания. Мандарины очистите от пленок и кожуры, разделите на дольки. Сырое куриное филе разрежьте вдоль пополам. Кусочки выложите на доску с пищевой пленкой внахлест, хорошо отбейте, посолите и поперчите. Очищенные грецкие орехи порубите острым ножом или перемолите в блендере. Половиной крошек посыпьте отбитое мясо. На ореховый пласт выложите чернослив, целый или нарезанный. Следующий слой – дольки мандаринов, орехи. Нафаршированное филе сверните в рулет, ровный и плотный. Концы пленки затяните туго, чтобы она не развернулась во время приготовления. Переложите рулет в пароварку или в дуршлаг на кастрюле с умеренно кипящей водой. Накройте крышкой, варите еще 35-40 минут. Готовую закуску извлеките, остудите, удалите пленку. Куриный рулет с мандаринами нарежьте наискось ломтиками толщиной 1,5 см.

Бисквитный рулет с желе в день Валентина

Ингредиенты:

Для теста: 4 яйца, 1 стакан сахара, пакетик ванильного сахара, 1 стакан муки, 1 ч. л. разрыхлителя, сливочное масло – для смазывания.

Для начинки: 2 упаковки готового желе по 90 г, 400 мл воды, шоколадная стружка – для украшения.

Способ приготовления:

Взбейте яйца с сахаром и ванилью до получения пышной светлой массы. Добавьте разрыхлитель и муку, размешайте. Противень 35х45 см застелите пергаментом и смажьте маслом. Вылейте тесто, разровняйте и выпекайте в разогретой до 180ºC духовке около 20 минут. Бисквит достаньте и сверните его вместе с пергаментом в рулет. Дайте остыть. Растворите желе в горячей воде, когда остынет, поместите в холодильник, чтобы оно стало вскакивать. Аккуратно разверните бисквит, выложите сверху желе, разровняйте. Снова сверните в рулет и поставьте в холодильник на 1 час, чтобы желе полностью застыло. Готовый рулет украсьте шоколадной стружкой.

Шоколадные сердечки

Ингредиенты:

2 ч. л. растворимого кофе;

100 мл 35-процентных сливок;

90 г белого шоколада;

100 г горького шоколада.

Способ приготовления: