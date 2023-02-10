День святого Валентина – свято, яке щорічно відзначають 14 лютого. В цей день прийнято вітати своїх коханих, дарувати подарунки та вечеряти у двох. Що приготувати на День святого Валентина 2023 – читайте в матеріалі.

Салат Закохана парочка

Інгредієнти:

креветки -100 г;

авокадо – 100 г;

майонез;

яйце – 1 шт;

твердий сир.

Спосіб приготування:

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Салат потрібно викладати у формі двох сердець. Для цього можна використовувати спеціальні формочки. 1 шар – подрібнені креветки. 2 шар – м’якоть авокадо, нарізана кубиками. 3 шар – майонез. 4 шар – натерте варене яйце. 5 шар – майонез. 6 шар – натертий твердий сир. Прикрасити маслинами, білком і червоною ікрою.

Салат на День Валентина з авокадо і лососем

Інгредієнти:

невеликий пучок руколи;

один авокадо;

100 г філе копченого лосося;

один червоний грейпфрут;

сіль, бальзамічний або фруктовий оцет – за смаком;

2 ст. л. оливкової олії.

Спосіб приготування:

Замочіть рукколу в холодній воді, щоб прибрати гіркоту. Обсушіть і складіть в салатницю. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку, очистіть від шкірки і наріжте часточками. Філе лосося наріжте смужками. Грейпфрут почистіть, приберіть білі плівки і розріжте кожну частину на 2-3 частини. Поверх руколи викладіть шматочки авокадо, риби і грейпфрута. Посоліть, скропіть оливковою олією і оцтом.

Запашна свинина

Інгредієнти:

400 г свинячої вирізки;

3 цибулини-шалот;

4 ківі;

100 мл апельсинового соку

сіль і перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Наріжте свинячу вирізку шматками товщиною 1,5 см, натріть сіллю з перцем і залиште на 30 хвилин. Обсмажте нашатковану цибулю-шалот, додайте ківі, нарізані кубиками, і тушкуйте 15 хвилин на слабкому вогні. Влийте 100 мл апельсинового соку і збийте блендером. Обсмажте медальйони до золотистої скоринки, полийте фруктовим соусом, або, як варіант, можна протушкувати кілька хвилин медальйони в такому соусі.

Запечений лосось з винним соусом

Інгредієнти:

650 г філе лосося без шкіри;

сіль і мелений перець – за смаком;

1 ст. л. вершкового масла;

2 ч. л. борошна;

1 склянка сухого білого вина;

1 ст. л. свіжої зеленої цибулі.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 230 градусів. Викладіть філе лосося на противні, приправити сіллю. Випікайте близько 15 хвилин. Тим часом у маленькій каструлі розтопіть масло на середньому вогні. Додайте борошно і готувати, помішуючи, 1 хвилину. Додайте вино і довести до кипіння, зменшити вогонь і варити, поки рідина не зменшиться вдвічі, від 8 до 10 хвилин. Додайте в зелену цибулю, приправити сіллю і перцем. Виделкою акуратно розламайте філе лосося на шматки, полийте соусом з білого вина і подавайте до столу.

Курячий рулет із мандаринами

Інгредієнти:

100 г волоських горіхів;

7 штук чорносливу;

4 курячі філе;

3 мандарина;

перець чорний мелений, спеції і сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

З чорносливу вийміть кісточки, залийте м’якоть окропом і залиште на годину для набухання. Мандарини очистіть від плівок і шкірки, розділіть на часточки. Сире куряче філе розріжте уздовж навпіл. Шматки викладіть на дошку з харчовою плівкою внапуск, добре відбийте, посоліть і поперчіть. Очищені волоські горіхи порубайте гострим ножем або перемеліть в блендері. Половиною крихт посипте відбите м’ясо. На горіховий шар викладіть чорнослив, цілий або нарізаний. Наступний шар – часточки мандаринів, горіхи. Нафаршироване філе скрутіть в рулет, рівний і щільний. Кінці плівки туго затягніть, щоб вона не розгорнулася під час приготування. Перекладіть рулет в пароварку або в друшляк на каструлі з помірно киплячою водою. Накрийте кришкою, варіть ще 35-40 хвилин. Готову закуску вийміть, остудіть, видаліть плівку. Курячий рулет з мандаринами наріжте навскоси скибочками завтовшки 1,5 см.

Бісквітний рулет із желе на День Валентина

Інгредієнти:

Для тіста: 4 яйця, 1 склянка цукру, пакетик ванільного цукру, 1 склянка борошна, 1 ч. л. розпушувача, вершкове масло – для змазування.

Для начинки: 2 упаковки готового желе по 90 г, 400 мл води, шоколадна стружка – для прикраси.

Спосіб приготування:

Збийте яйця з цукром і ваніллю до отримання пишної світлої маси. Додайте розпушувач і борошно, розмішайте. Деко 35х45 см застеліть пергаментом і змастіть маслом. Вилийте тісто, розрівняйте і випікайте в розігрітій до 180ºC духовці близько 20 хвилин. Бісквіт дістаньте і згорніть його разом з пергаментом в рулет. Дайте охолонути. Розчиніть желе в гарячій воді, коли охолоне, помістіть в холодильник, щоб воно почало схоплюватися. Акуратно розгорніть бісквіт, викладіть зверху желе, розрівняйте. Знову згорніть в рулет і поставте в холодильник на 1 годину, щоб желе повністю застигло. Готовий рулет прикрасьте шоколадною стружкою.

Шоколадні сердечка

Інгредієнти:

2 ч. л. розчинної кави;

100 мл 35-процентних вершків;

90 г білого шоколаду;

100 г гіркого шоколаду.

Спосіб приготування: