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Їжа

Що приготувати на День святого Валентина – швидкі рецепти

10 Лютого 2023, 12:51
Анна Голішевська Редакторка сайту
Страви
Джерело: Unsplash

День святого Валентина – свято, яке щорічно відзначають 14 лютого. В цей день прийнято вітати своїх коханих, дарувати подарунки та вечеряти у двох. Що приготувати на День святого Валентина 2023 – читайте в матеріалі.

Салат Закохана парочка

Інгредієнти:

  • креветки -100 г;
  • авокадо – 100 г;
  • майонез;
  • яйце – 1 шт;
  • твердий сир.

Спосіб приготування:

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  1. Салат потрібно викладати у формі двох сердець. Для цього можна використовувати спеціальні формочки.
  2. 1 шар – подрібнені креветки.
  3. 2 шар – м’якоть авокадо, нарізана кубиками.
  4. 3 шар – майонез.
  5. 4 шар – натерте варене яйце.
  6. 5 шар – майонез.
  7. 6 шар – натертий твердий сир.
  8. Прикрасити маслинами, білком і червоною ікрою.

Салат на День Валентина з авокадо і лососем

Інгредієнти:

  • невеликий пучок руколи;
  • один авокадо;
  • 100 г філе копченого лосося;
  • один червоний грейпфрут;
  • сіль, бальзамічний або фруктовий оцет – за смаком;
  • 2 ст. л. оливкової олії.

Спосіб приготування:

  1. Замочіть рукколу в холодній воді, щоб прибрати гіркоту. Обсушіть і складіть в салатницю.
  2. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку, очистіть від шкірки і наріжте часточками.
  3. Філе лосося наріжте смужками.
  4. Грейпфрут почистіть, приберіть білі плівки і розріжте кожну частину на 2-3 частини.
  5. Поверх руколи викладіть шматочки авокадо, риби і грейпфрута.
  6. Посоліть, скропіть оливковою олією і оцтом.

Запашна свинина

Інгредієнти:

  • 400 г свинячої вирізки;
  • 3 цибулини-шалот;
  • 4 ківі;
  • 100 мл апельсинового соку
  • сіль і перець – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте свинячу вирізку шматками товщиною 1,5 см, натріть сіллю з перцем і залиште на 30 хвилин.
  2. Обсмажте нашатковану цибулю-шалот, додайте ківі, нарізані кубиками, і тушкуйте 15 хвилин на слабкому вогні.
  3. Влийте 100 мл апельсинового соку і збийте блендером. Обсмажте медальйони до золотистої скоринки, полийте фруктовим соусом, або, як варіант, можна протушкувати кілька хвилин медальйони в такому соусі.

Запечений лосось з винним соусом

Лосось

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

  • 650 г філе лосося без шкіри;
  • сіль і мелений перець – за смаком;
  • 1 ст. л. вершкового масла;
  • 2 ч. л. борошна;
  • 1 склянка сухого білого вина;
  • 1 ст. л. свіжої зеленої цибулі.

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 230 градусів. Викладіть філе лосося на противні, приправити сіллю.
  2. Випікайте близько 15 хвилин.
  3. Тим часом у маленькій каструлі розтопіть масло на середньому вогні. Додайте борошно і готувати, помішуючи, 1 хвилину. Додайте вино і довести до кипіння, зменшити вогонь і варити, поки рідина не зменшиться вдвічі, від 8 до 10 хвилин.
  4. Додайте в зелену цибулю, приправити сіллю і перцем. Виделкою акуратно розламайте філе лосося на шматки, полийте соусом з білого вина і подавайте до столу.

Курячий рулет із мандаринами

Інгредієнти:

  • 100 г волоських горіхів;
  • 7 штук чорносливу;
  • 4 курячі філе;
  • 3 мандарина;
  • перець чорний мелений, спеції і сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. З чорносливу вийміть кісточки, залийте м’якоть окропом і залиште на годину для набухання. Мандарини очистіть від плівок і шкірки, розділіть на часточки.
  2. Сире куряче філе розріжте уздовж навпіл. Шматки викладіть на дошку з харчовою плівкою внапуск, добре відбийте, посоліть і поперчіть.
  3. Очищені волоські горіхи порубайте гострим ножем або перемеліть в блендері. Половиною крихт посипте відбите м’ясо.
  4. На горіховий шар викладіть чорнослив, цілий або нарізаний. Наступний шар – часточки мандаринів, горіхи. Нафаршироване філе скрутіть в рулет, рівний і щільний. Кінці плівки туго затягніть, щоб вона не розгорнулася під час приготування.
  5. Перекладіть рулет в пароварку або в друшляк на каструлі з помірно киплячою водою.
  6. Накрийте кришкою, варіть ще 35-40 хвилин. Готову закуску вийміть, остудіть, видаліть плівку. Курячий рулет з мандаринами наріжте навскоси скибочками завтовшки 1,5 см.

Бісквітний рулет із желе на День Валентина

Інгредієнти:

Для тіста: 4 яйця, 1 склянка цукру, пакетик ванільного цукру, 1 склянка борошна, 1 ч. л. розпушувача, вершкове масло – для змазування.

Для начинки: 2 упаковки готового желе по 90 г, 400 мл води, шоколадна стружка – для прикраси.

Спосіб приготування:

  1. Збийте яйця з цукром і ваніллю до отримання пишної світлої маси. Додайте розпушувач і борошно, розмішайте.
  2. Деко 35х45 см застеліть пергаментом і змастіть маслом.
  3. Вилийте тісто, розрівняйте і випікайте в розігрітій до 180ºC духовці близько 20 хвилин. Бісквіт дістаньте і згорніть його разом з пергаментом в рулет. Дайте охолонути.
  4. Розчиніть желе в гарячій воді, коли охолоне, помістіть в холодильник, щоб воно почало схоплюватися.
  5. Акуратно розгорніть бісквіт, викладіть зверху желе, розрівняйте. Знову згорніть в рулет і поставте в холодильник на 1 годину, щоб желе повністю застигло.
  6. Готовий рулет прикрасьте шоколадною стружкою.

Шоколадні сердечка

Інгредієнти:

  • 2 ч. л. розчинної кави;
  • 100 мл 35-процентних вершків;
  • 90 г білого шоколаду;
  • 100 г гіркого шоколаду.

Спосіб приготування:

  1. Плитку гіркого шоколаду розламайте на невеликі шматочки, скласти в металеву миску. Помістіть на каструлю з киплячою водою відповідного діаметру поки шоколад повністю не розтопиться.
  2. З щільного паперу зробіть трафарет у формі сердечка шириною близько 10 см. З його допомогою намалюйте на аркуші пергаменту 8 однакових сердець.
  3. Невеликим кулінарним пензликом промажте сердечка розтопленим шоколадом. Залиште на 10 хвилин, потім нанесіть другий шар. Дайте застигнути, після чого акуратно зніміть з паперу і помістіть в холодильник.
  4. Білий шоколад порубайте ножем або натріть на тертці. Додайте в вершки розчинну каву, перемішайте, перелийте в сотейник і доведіть до кипіння.
  5. Додайте білий шоколад, розмішайте. Перелийте в миску і дайте охолонути. Збийте вінчиком у пишну масу і перекладіть в кондитерський мішок з гладенькою насадкою.
  6. На 6 сердечок видавіть крем невеликими кульками. Складіть одне на інше по 3 сердечка з кремом. Накрийте шоколадними сердечками, які залишилися, і поставте в холодильник до подачі до столу.
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День святого Валентина Кулінарні рецепти Рецепт Рецепти Свята
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