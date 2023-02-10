День святого Валентина – свято, яке щорічно відзначають 14 лютого. В цей день прийнято вітати своїх коханих, дарувати подарунки та вечеряти у двох. Що приготувати на День святого Валентина 2023 – читайте в матеріалі.
Салат Закохана парочка
Інгредієнти:
- креветки -100 г;
- авокадо – 100 г;
- майонез;
- яйце – 1 шт;
- твердий сир.
Спосіб приготування:
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- Салат потрібно викладати у формі двох сердець. Для цього можна використовувати спеціальні формочки.
- 1 шар – подрібнені креветки.
- 2 шар – м’якоть авокадо, нарізана кубиками.
- 3 шар – майонез.
- 4 шар – натерте варене яйце.
- 5 шар – майонез.
- 6 шар – натертий твердий сир.
- Прикрасити маслинами, білком і червоною ікрою.
Салат на День Валентина з авокадо і лососем
Інгредієнти:
- невеликий пучок руколи;
- один авокадо;
- 100 г філе копченого лосося;
- один червоний грейпфрут;
- сіль, бальзамічний або фруктовий оцет – за смаком;
- 2 ст. л. оливкової олії.
Спосіб приготування:
- Замочіть рукколу в холодній воді, щоб прибрати гіркоту. Обсушіть і складіть в салатницю.
- Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку, очистіть від шкірки і наріжте часточками.
- Філе лосося наріжте смужками.
- Грейпфрут почистіть, приберіть білі плівки і розріжте кожну частину на 2-3 частини.
- Поверх руколи викладіть шматочки авокадо, риби і грейпфрута.
- Посоліть, скропіть оливковою олією і оцтом.
Запашна свинина
Інгредієнти:
- 400 г свинячої вирізки;
- 3 цибулини-шалот;
- 4 ківі;
- 100 мл апельсинового соку
- сіль і перець – за смаком.
Спосіб приготування:
- Наріжте свинячу вирізку шматками товщиною 1,5 см, натріть сіллю з перцем і залиште на 30 хвилин.
- Обсмажте нашатковану цибулю-шалот, додайте ківі, нарізані кубиками, і тушкуйте 15 хвилин на слабкому вогні.
- Влийте 100 мл апельсинового соку і збийте блендером. Обсмажте медальйони до золотистої скоринки, полийте фруктовим соусом, або, як варіант, можна протушкувати кілька хвилин медальйони в такому соусі.
Запечений лосось з винним соусом
Інгредієнти:
- 650 г філе лосося без шкіри;
- сіль і мелений перець – за смаком;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 2 ч. л. борошна;
- 1 склянка сухого білого вина;
- 1 ст. л. свіжої зеленої цибулі.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 230 градусів. Викладіть філе лосося на противні, приправити сіллю.
- Випікайте близько 15 хвилин.
- Тим часом у маленькій каструлі розтопіть масло на середньому вогні. Додайте борошно і готувати, помішуючи, 1 хвилину. Додайте вино і довести до кипіння, зменшити вогонь і варити, поки рідина не зменшиться вдвічі, від 8 до 10 хвилин.
- Додайте в зелену цибулю, приправити сіллю і перцем. Виделкою акуратно розламайте філе лосося на шматки, полийте соусом з білого вина і подавайте до столу.
Курячий рулет із мандаринами
Інгредієнти:
- 100 г волоських горіхів;
- 7 штук чорносливу;
- 4 курячі філе;
- 3 мандарина;
- перець чорний мелений, спеції і сіль – за смаком.
Спосіб приготування:
- З чорносливу вийміть кісточки, залийте м’якоть окропом і залиште на годину для набухання. Мандарини очистіть від плівок і шкірки, розділіть на часточки.
- Сире куряче філе розріжте уздовж навпіл. Шматки викладіть на дошку з харчовою плівкою внапуск, добре відбийте, посоліть і поперчіть.
- Очищені волоські горіхи порубайте гострим ножем або перемеліть в блендері. Половиною крихт посипте відбите м’ясо.
- На горіховий шар викладіть чорнослив, цілий або нарізаний. Наступний шар – часточки мандаринів, горіхи. Нафаршироване філе скрутіть в рулет, рівний і щільний. Кінці плівки туго затягніть, щоб вона не розгорнулася під час приготування.
- Перекладіть рулет в пароварку або в друшляк на каструлі з помірно киплячою водою.
- Накрийте кришкою, варіть ще 35-40 хвилин. Готову закуску вийміть, остудіть, видаліть плівку. Курячий рулет з мандаринами наріжте навскоси скибочками завтовшки 1,5 см.
Бісквітний рулет із желе на День Валентина
Інгредієнти:
Для тіста: 4 яйця, 1 склянка цукру, пакетик ванільного цукру, 1 склянка борошна, 1 ч. л. розпушувача, вершкове масло – для змазування.
Для начинки: 2 упаковки готового желе по 90 г, 400 мл води, шоколадна стружка – для прикраси.
Спосіб приготування:
- Збийте яйця з цукром і ваніллю до отримання пишної світлої маси. Додайте розпушувач і борошно, розмішайте.
- Деко 35х45 см застеліть пергаментом і змастіть маслом.
- Вилийте тісто, розрівняйте і випікайте в розігрітій до 180ºC духовці близько 20 хвилин. Бісквіт дістаньте і згорніть його разом з пергаментом в рулет. Дайте охолонути.
- Розчиніть желе в гарячій воді, коли охолоне, помістіть в холодильник, щоб воно почало схоплюватися.
- Акуратно розгорніть бісквіт, викладіть зверху желе, розрівняйте. Знову згорніть в рулет і поставте в холодильник на 1 годину, щоб желе повністю застигло.
- Готовий рулет прикрасьте шоколадною стружкою.
Шоколадні сердечка
Інгредієнти:
- 2 ч. л. розчинної кави;
- 100 мл 35-процентних вершків;
- 90 г білого шоколаду;
- 100 г гіркого шоколаду.
Спосіб приготування:
- Плитку гіркого шоколаду розламайте на невеликі шматочки, скласти в металеву миску. Помістіть на каструлю з киплячою водою відповідного діаметру поки шоколад повністю не розтопиться.
- З щільного паперу зробіть трафарет у формі сердечка шириною близько 10 см. З його допомогою намалюйте на аркуші пергаменту 8 однакових сердець.
- Невеликим кулінарним пензликом промажте сердечка розтопленим шоколадом. Залиште на 10 хвилин, потім нанесіть другий шар. Дайте застигнути, після чого акуратно зніміть з паперу і помістіть в холодильник.
- Білий шоколад порубайте ножем або натріть на тертці. Додайте в вершки розчинну каву, перемішайте, перелийте в сотейник і доведіть до кипіння.
- Додайте білий шоколад, розмішайте. Перелийте в миску і дайте охолонути. Збийте вінчиком у пишну масу і перекладіть в кондитерський мішок з гладенькою насадкою.
- На 6 сердечок видавіть крем невеликими кульками. Складіть одне на інше по 3 сердечка з кремом. Накрийте шоколадними сердечками, які залишилися, і поставте в холодильник до подачі до столу.