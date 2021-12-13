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Быстро и полезно. Как приготовить идеальные сырники

13 декабря 2021, 18:14
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Быстро и полезно. Как приготовить идеальные сырники
Источник: Pixabay

Сырники – полезное блюдо, которым можно начать день.

Если готовить без добавления сахара, то их можно рекомендовать и тем, кто находится на диете.

Телеведущая Фактов ICTV Оксана Гутцайт поделилась рецептом идеальных сырников, которые можно есть каждое утро, и они не будут надоедать.

Ингредиенты

  • Сыр
  • Сметана
  • Мука
  • Яйца
  • Ягоды
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Приготовление

  • Хорошо перемешать творог, яйца и муку в глубокой тарелке. Делать это нужно “на глаз”. Тесто должно быть не слишком густым, вместе с тем сырники не должны растекаться на сковороде.
  • Разогреть на сковороде масло, выложить туда сырники и обжарить до золотой корочки.
  • Важно при обжаривании второй партии убирать старое масло и вливать новое.
  • Выложить сырники на бумагу, чтобы она вобрала в себя лишнее масло.
  • После этого переместить сырники на тарелку, добавить сметану и ягоды.

Сырники можно есть с другими дополнениями – любыми фруктами, орехами, вареньем или медом. Все зависит от предпочтений.

Теги
здорова їжа , Здоровое питание , Сніданок
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