Сырники – полезное блюдо, которым можно начать день.

Если готовить без добавления сахара, то их можно рекомендовать и тем, кто находится на диете.

Телеведущая Фактов ICTV Оксана Гутцайт поделилась рецептом идеальных сырников, которые можно есть каждое утро, и они не будут надоедать.

Ингредиенты

Сыр

Сметана

Мука

Яйца

Ягоды

Приготовление

Хорошо перемешать творог, яйца и муку в глубокой тарелке. Делать это нужно “на глаз”. Тесто должно быть не слишком густым, вместе с тем сырники не должны растекаться на сковороде.

Разогреть на сковороде масло, выложить туда сырники и обжарить до золотой корочки.

Важно при обжаривании второй партии убирать старое масло и вливать новое.

Выложить сырники на бумагу, чтобы она вобрала в себя лишнее масло.

После этого переместить сырники на тарелку, добавить сметану и ягоды.

Сырники можно есть с другими дополнениями – любыми фруктами, орехами, вареньем или медом. Все зависит от предпочтений.