Сырники – полезное блюдо, которым можно начать день.
Если готовить без добавления сахара, то их можно рекомендовать и тем, кто находится на диете.
Телеведущая Фактов ICTV Оксана Гутцайт поделилась рецептом идеальных сырников, которые можно есть каждое утро, и они не будут надоедать.
Ингредиенты
- Сыр
- Сметана
- Мука
- Яйца
- Ягоды
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Приготовление
- Хорошо перемешать творог, яйца и муку в глубокой тарелке. Делать это нужно “на глаз”. Тесто должно быть не слишком густым, вместе с тем сырники не должны растекаться на сковороде.
- Разогреть на сковороде масло, выложить туда сырники и обжарить до золотой корочки.
- Важно при обжаривании второй партии убирать старое масло и вливать новое.
- Выложить сырники на бумагу, чтобы она вобрала в себя лишнее масло.
- После этого переместить сырники на тарелку, добавить сметану и ягоды.
Сырники можно есть с другими дополнениями – любыми фруктами, орехами, вареньем или медом. Все зависит от предпочтений.