Сирники – корисна страва, якою можна розпочати день.

Якщо готувати без додавання цукру, то їх можна рекомендувати й тим, хто перебуває на дієті.

Телеведуча Фактів ICTV Оксана Гутцайт поділилася рецептом ідеальних сирників, які можна їсти щоранку, й вони не набридатимуть.

Інгредієнти

Сир

Сметана

Борошно

Яйця

Ягоди

Приготування

Добре вимішати сир, яйця та борошно у глибокій тарілці. Робити це треба “на око”. Тісто має бути не занадто густим, водночас сирники не мають розтікатися на сковорідці.

Розігріти на пательні олію, викласти туди сирники та обсмажити до золотої скоринки.

Важливо під час обсмажування другої партії прибирати стару олію та вливати нову.

Викласти сирники на папір, щоб він увібрав в себе зайву олію.

Після цього перемістити сирники на тарілку, додати сметану та ягоди.

Сирники можна їсти з іншими доповненнями – будь-якими фруктами, горіхами, варенням чи медом. Усе залежить від вподобань.