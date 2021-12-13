Сирники – корисна страва, якою можна розпочати день.
Якщо готувати без додавання цукру, то їх можна рекомендувати й тим, хто перебуває на дієті.
Телеведуча Фактів ICTV Оксана Гутцайт поділилася рецептом ідеальних сирників, які можна їсти щоранку, й вони не набридатимуть.
Інгредієнти
- Сир
- Сметана
- Борошно
- Яйця
- Ягоди
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Приготування
- Добре вимішати сир, яйця та борошно у глибокій тарілці. Робити це треба “на око”. Тісто має бути не занадто густим, водночас сирники не мають розтікатися на сковорідці.
- Розігріти на пательні олію, викласти туди сирники та обсмажити до золотої скоринки.
- Важливо під час обсмажування другої партії прибирати стару олію та вливати нову.
- Викласти сирники на папір, щоб він увібрав в себе зайву олію.
- Після цього перемістити сирники на тарілку, додати сметану та ягоди.
Сирники можна їсти з іншими доповненнями – будь-якими фруктами, горіхами, варенням чи медом. Усе залежить від вподобань.