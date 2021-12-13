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Швидко та корисно. Як приготувати ідеальні сирники

13 Грудня 2021, 18:14
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Швидко та корисно. Як приготувати ідеальні сирники
Джерело: Pixabay

Сирники – корисна страва, якою можна розпочати день.

Якщо готувати без додавання цукру, то їх можна рекомендувати й тим, хто перебуває на дієті.

Телеведуча Фактів ICTV Оксана Гутцайт поділилася рецептом ідеальних сирників, які можна їсти щоранку, й вони не набридатимуть.

Інгредієнти

  • Сир
  • Сметана
  • Борошно
  • Яйця
  • Ягоди
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Приготування

  • Добре вимішати сир, яйця та борошно у глибокій тарілці. Робити це треба “на око”. Тісто має бути не занадто густим, водночас сирники не мають розтікатися на сковорідці.
  • Розігріти на пательні олію, викласти туди сирники та обсмажити до золотої скоринки.
  • Важливо під час обсмажування другої партії прибирати стару олію та вливати нову.
  • Викласти сирники на папір, щоб він увібрав в себе зайву олію.
  • Після цього перемістити сирники на тарілку, додати сметану та ягоди.

Сирники можна їсти з іншими доповненнями – будь-якими фруктами, горіхами, варенням чи медом. Усе залежить від вподобань.

Теги
здорова їжа , Здорове харчування , Сніданок
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