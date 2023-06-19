Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала о мочегонном эффекте черешни, что помогает бороться с отеками.

— Черешня, действительно, обладает легким мочегонным эффектом. Именно поэтому медики рекомендуют эту ягоду для чистки печени и почек, — объяснила Людмила Сердюк.

По словам медика, черешня также помогает довольно эффективно бороться с запорами, благодаря наличию в своем составе витамина В и клетчатки. Это также важный фактор при чрезмерной отечности.

Кроме того, Людмила Сердюк рекомендует закусить черешней сразу после сытного обеда. Натуральные антиоксиданты, которые содержатся в ягоде, помогут желудочно-кишечному тракту быстрее справиться с перевариванием жирной и тяжелой пищи.

К слову, как отметила врач, помимо черешни при отеках хорошо работают земляника и малина, которые также нормализуют давление и способствуют нормализации сна за счет наличия в своем составе такого многофункционального гормона как мелатонин.

Что же касается количества, то врач рекомендует за один прием съедать примерно 300-400 г черешни, но не больше одного килограмма в день.

А вот диабетикам, людям, страдающим аллергией и повышенной кислотностью от черешни лучше отказаться, отметила Людмила Сердюк.