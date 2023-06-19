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Сімейна лікарка розповіла, чи допомагає черешня зняти набряки

19 Червня 2023, 10:32
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я Людмила Сердюк лікар-терапевт, сімейний лікар
черешня, ягоди
Джерело: Depositphotos

Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла про сечогінний ефект черешні, що допомагає боротися з набряками.

– Черешня, справді, має легкий сечогінний ефект. Саме тому медики рекомендують цю ягоду для чищення печінки та нирок, – пояснила Людмила Сердюк.

За словами медика, черешня також допомагає доволі ефективно боротися із закрепами, завдяки наявності у своєму складі вітаміну В і клітковини. Це також важливий чинник у разі надмірної набряклості.

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Крім того, Людмила Сердюк рекомендує закусити черешнею одразу після ситного обіду. Натуральні антиоксиданти, які містяться в ягоді, допоможуть шлунково-кишковому тракту швидше впоратися з перетравлюванням жирної та важкої їжі.

До речі, як зазначила лікарка, крім черешні, з набряками добре працюють суниця і малина, які також нормалізують тиск і сприяють нормалізації сну завдяки наявності у своєму складі такого багатофункціонального гормону, як мелатонін.

Що ж стосується кількості, то лікар рекомендує за один прийом з’їдати приблизно 300-400 г черешні, але не більше одного кілограма на день.

А ось діабетикам, людям, які страждають на алергію та підвищену кислотність від черешні краще відмовитися, зазначила Людмила Сердюк.

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