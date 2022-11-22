Макароны считают самым простым гарниром, который можно приготовить за считанные минуты. Однако не каждая хозяйка знает, как правильно приготовить изделия из теста так, чтобы они не слиплись.

Сколько варить макароны, чтобы они не разварились – читайте в материале.

Сколько варить макароны в кастрюле

Для того чтобы макароны хорошо сварились, выберите большую, широкую кастрюлю. На 200 г макарон нужно взять 2 л воды. Также для приготовления понадобится щепотка соли и сливочное масло.

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сначала наберите воду в кастрюлю и поставьте на средний огонь;

доведите до кипения и добавьте соль;

добавьте макароны и перемешайте;

когда вода закипит, сделайте огонь меньше;

не накрывайте при этом крышкой;

периодически перемешивайте блюдо;

варите еще 5-7 мин после закипания воды;

слейте воду и добавьте в массу кусочек сливочного масла;

перемешайте и подавайте к столу;

если хотите, чтобы макароны были с тянущимся сыром, 100 г твердого сыра натрите на мелкой терке и посыпьте сверху на блюдо.

Макароны в микроволновке: рецепт

В микроволновке готовить макароны очень удобно. Также их можно сварить в мультиварке, но для этого нужно добавить в несколько раз больше воды, чем макарон.

положите макароны в специальную тарелку для микроволновки;

посолите их и залейте крутым кипятком;

варите их 10-15 мин;

каждые три минуты доставайте их из микроволновки, чтобы перемешать и увидеть состояние готовности;

слейте воду и промойте в горячей воде;

добавьте кусочек масла и посолите.

Какие виды макарон и сколько их надо варить: самые популярные варианты

макароны равиоли варят до 5 мин;

макароны в виде гнезда готовят до 5 мин;

лапша — приготовление занимает от 5 до 7 мин;

разнообразные ракушки и бантики варят от 8 до 10 мин;

спиральки — такие макароны изготавливают чаще всего из твердых сортов, поэтому примерное время варки до 12 мин;

макароны-рожки нужно варить тоже немало – до 15 минут.

Как варить макароны, чтобы они не слиплись