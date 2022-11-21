Пельмени — настоящая палочка-выручалочка, особенно для тех, кому постоянно не хватает времени приготовить обед или ужин.

Это мясное блюдо одинаково хорошо идет со сметаной, уксусом, перцем, майонезом или кетчупом, кроме того готовится за считанные минуты.

Пельмени из морозилки и только что слепленные бросают в кипящую подсоленную воду и варят до готовности.

Сейчас смотрят

Сколько минут нужно варить пельмени до разной степени готовности и полезные лайфхаки приготовления блюда — смотрите в нашем материале.

Сколько варятся пельмени

Если варить их слишком долго, они развалятся, тесто отделится от начинки, и назвать блюдо пельменями будет трудно. А если недоварить — тесто и мясо будут сырыми.

Чтобы сохранить пельмени сочными и ароматными, стоит придерживаться четких временных рамок:

крупные замороженные пельмени (хинкали) — 10-12 мин ;

; средние пельмени — 5-7 мин ;

; маленькие замороженные пельмени — 5-6 мин ;

; домашние варятся 7-10 мин ;

; в мультиварке (на режиме Варка на пару) пельмени нужно варить 10-12 мин ;

; в микроволновке — 10-15 мин.

Стоит отметить, что время, указанное выше, нужно засекать от закипания воды с пельменями в кастрюле.

Как сварить домашние пельмени

Традиционно пельмени бросают в кипящую подсоленную воду. Стандартным соотношением воды к пельменям считается 1:3, то есть на 500 г блюда понадобится 1,5 л воды. Затем посолите воду и дождитесь, пока она закипит.

Для приготовления используйте глубокую и широкую кастрюлю, чтобы пельмени не слипались. Совет: чтобы пельмени не превратились в слепленную массу, предварительно добавьте в воду 1 ст. л масла.

Когда вода закипела, отправляйте туда пельмени. Время от времени помешивайте воду, чтобы пельмешки не прилипли к кастрюле.

Через несколько минут вода снова закипит, а пельмени начнут подниматься на поверхность. От этого момента засекайте 7-10 мин.

Когда пельмешки сварятся, вытащите их из воды с помощью дуршлага и добавьте уксус, перец, майонез или кетчуп.

Как приготовить замороженные пельмени

Магазинные замороженные пельмени — самый распространенный вариант этого блюда. Чтобы приготовить такие пельмени:

Налейте в кастрюлю достаточно воды и поставьте на огонь. Доведите воду до кипения и добавьте специи (соль, перец, масло). Замороженные пельмени не размораживают, их бросают в воду прямо из морозилки. Время от времени колотите воду, чтобы пельмени не прилипли. Когда вода закипит во второй раз, уменьшите огонь и варите блюдо еще 10 мин. Каждые 3 мин помешивайте пельмени ложкой. По истечению времени выложите пельмени на тарелку, добавьте масло, кетчуп или майонез и подавайте к столу.

Как приготовить пельмени в мультиварке

Это один из самых простых и быстрых способов приготовить пельмени. Вам нужно:

Положить пельмени в мультиварку и залить холодной водой. Добавить специи на свой вкус. Установить режим Варка на пару (в каждой мультиварке режим может называться по-разному) и поставить таймер на 10 мин. По истечению времени проверьте состояние пельменей.

Если у вас нет мультиварки, но есть микроволновка, сварить пельмени можно и там. Для этого:

В тарелку положите 10 пельменей (больше нельзя, к сожалению); Залейте их горячей водой так, чтобы пельмени полностью покрылись. Посолите, поперчите, добавьте специи. Поставьте тарелку в микроволновку и накройте крышкой. Поставьте таймер на 15 мин.

Каждые 2-3 мин останавливайте процесс, открывайте микроволновку и перемешивайте пельмени.