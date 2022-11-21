Пельмені – справжня паличка-виручалочка, особливо для тих, кому постійно не вистачає часу приготувати обід чи вечерю.

Ці мʼясні крутелики однаково добре смакують зі сметаною, оцтом, перцем, майонезом чи кетчупом, крім того готуються за лічені хвилини.

Пельмені з морозилки та щойно зліплені кидають у киплячу підсолену воду та варять до готовності.

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Скільки хвилин потрібно варити пельмені до різного ступеня готовності та корисні лайфхаки приготування страви – дивіться в нашому матеріалі.

Скільки варяться пельмені

Якщо варити їх занадто довго, вони розваляться, тісто відокремиться від начинки, і назвати страву пельменями буде важко. А якщо недоварити їх – тісто та мʼясо будуть сирими.

Щоб зберегти пельмені соковитими та ароматними, варто дотримуватися чітких часових рамок:

великі заморожені пельмені (хінкалі) – 10-12 хв ;

; середні пельменьки – 5-7 хв ;

; маленькі заморожені пельмені – 5-6 хв ;

; домашні, щойно зліплені варяться 7-10 хв ;

; в мультиварці (на режимі Варка на пару) пельмені потрібно варити 10-12 хв ;

; у мікрохвильовці – 10-15 хв.

Варто зазначити, що час, вказаний вище, потрібно засікати від закипання води з пельменями в каструлі.

Як зварити домашні пельмені

Традиційно пельмені кидають у киплячу підсолену воду. Стандартним співвідношенням води до пельменів вважається 1:3, тобто на 500 г страви знадобиться 1,5 л води. Потім посоліть воду та дочекайтесь, поки вона закипить.

Для приготування використовуйте глибоку та широку каструлю, щоби пельмені не злипалися. Порада: щоб пельмені не перетворилися на зліплену масу, попередньо додайте у воду 1 ст. л олії.

Коли вода закипіла, відправляйте туди пельмені. Час від часу помішуйте воду, щоб пельмені не прилипли до каструлі.

За кілька хвилин вода знову закипить, а пельмені почнуть підійматися на поверхню. Від цього моменту засікайте 7-10 хв.

Коли пельменьки зваряться, витягніть їх з води за допомогою друшляка та додайте оцет, перець, майонез чи кетчуп.

Як приготувати заморожені пельмені

Магазинні заморожені пельмені – найпоширеніший варіант цієї страви. Щоби приготувати такі пельмені:

Налийте в каструлю достатньо води та поставте на вогонь. Доведіть воду до кипіння та додайте спеції (сіль, перець, олію). Заморожені пельмені не розморожують, їх кидають у воду просто з морозилки. Час від часу колотіть воду, щоб пельмені не прилипли. Коли вода закипить вдруге, зменште вогонь та варіть страву ще 10 хв. Кожні 3 хв помішуйте пельмені ложкою. По закінченню часу викладіть пельмені на тарілку, додайте масло, кетчуп чи майонез та подавайте до столу.

Як приготувати пельмені в мультиварці

Це один з найпростіших та найшвидших способів приготувати пельмені. Вам потрібно:

Покласти пельмені у мультиварку та залити холодною водою.

Додати спеції на свій смак.

Встановити режим Варка на пару (у кожній мультиварці режим може називатися по-різному) та встановити таймер на 10 хв.

(у кожній мультиварці режим може називатися по-різному) та встановити таймер на 10 хв. По закінченню часу перевірте стан пельменів.

Якщо у вас немає мультиварки, проте є мікрохвильовка, зварити пельмені можна і там. Для цього: